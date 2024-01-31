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手機品牌最新排行出爐　iPhone 15銷售量大跌仍居冠

▲台灣智慧手機市場量縮價揚，蘋果仍以45%的市占銷售率奪冠。（圖／傑昇通信）

▲台灣智慧手機市場量縮價揚，蘋果仍以45%的市占銷售率奪冠。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣手機市場2023年12月銷售市占TOP 5出爐，手機銷售量市佔率排名，依舊由蘋果拿下銷售冠軍，但比起11月的48.8%下跌至45%，第二名的三星則是22.2%，第三至第五名的品牌依序為OPPO（10.7%）、vivo（6.7%）及Redmi（5.6%）。

本月台灣手機市場僅賣出38.2萬台，比起12月的44.6萬台下降14%，甚至也比2022年同期的39.9再短少4%，銷量未因聖誕節等年末促銷降價增加，反而被國外旅遊、年貨採辦、尾牙抽獎、等待年終入帳等因素影響買氣。

傑昇通信分析，買氣居高不下的蘋果iPhone，也難敵全球通膨加劇、消費者換機需求低迷、通路及線上平台大打價格戰及供應鏈問題，使得台灣12月手機市場呈現買氣低迷、量縮價揚；傑昇通信認為，農曆年前各通路平台促銷活動持續，依照過往在年前拿到年終補貼，或是幫長輩換機等等加成，仍有助於整體手機市場銷售量回升。

從品牌市占來看，傑昇通信坦言，即便蘋果依舊拿下絕大部份的銷售量，佔比達45%，而75.8%的銷售額也比11月的76.9%小幅下跌，銷售量跟銷售額雙雙跌逾兩成，也是前五大品牌中下降最多的；前三名單機排名同上月，還是台灣用戶喜愛的iPhone 15 Pro Max及iPhone 15 Pro的256GB版本，以及iPhone 15（128GB），第二名的單機iPhone 15 Pro（256GB）銷量更大減三成下跌最多。

然而整體手機市場衰退，市占率22.2%第二名的三星，較上月22.6%相比，銷售量小跌16%，銷售額也受到影響下滑24%；以A系列中低階機型橫掃台灣市場的三星，榜上前三名機型銷量一樣被波及，冠亞軍Galaxy A54（8GB/256GB）及A14（4GB/64GB）平均掉兩成左右，僅第三名的S23 Ultra（12GB/256GB）逆勢成長7%，傑昇通信推測與新機S24系列即將上市，通路祭出不少優惠，導致加速S23 Ultra庫存去化，進而催生銷量。

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