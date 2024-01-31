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iPhone出貨顯著衰退　郭明錤：估蘋果明年推新設計機型

▲分析師郭明錤認為蘋果將推出全新設計機型。（圖／MacRumors）

▲分析師郭明錤認為蘋果將推出全新設計機型。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤在 Medium 發文表示，根據最新的供應鏈調查情況，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的 2024 年iPhone 出貨預估至約 2 億部，年比衰退15%。他表示，2024 年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者。

詳細來看，iPhone 15系列與新款iPhone 16 系列的出貨量預計分別在今年一、二季均出現同比10 到 15% 的衰退，出現顯著衰退的語言因是iPhone 正面臨「結構性挑戰」。

他認為，挑戰包含高階手機的「新設計典範」，例如AI（生成式AI）手機與摺疊手機，加上中國市場出貨持續衰退，主要原因包含華為歸來、折疊手機逐漸成為高階用戶換機首選。在過去數週之內，蘋果每週出貨量均出現年比30 到 40% 的衰退，這一趨勢預計將延續下去。

郭明錤也談到了iPhone 後續機型的預測，他預計蘋果最快在2025 年才會推出「設計改變較大」的iPhone 新機型、發布更俱全面性及更有差異化的生成式AI生態或應用。在此之前，上述結構性挑戰可能將持續不利於 iPhone 出貨動能與生態成長。

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