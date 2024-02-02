機場電動走道吃人！　男機師「左腳突然被吞」爆痛驚險畫面曝光

▲男機師左腳卡電動走道受傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國達美航空(Delta Air Lines)機師肯尼斯(Kenneth Gow)控告，他行走在丹佛機場的電動走道時，一隻腳慘被電動走道「吞食」，鞋襪當場嚴重受損，左腳和肩膀受傷，讓他遭到巨大痛苦，決定向電動走道維護公司提告。

事件2022年11月4日發生在丹佛機場，居住在猶他州的男機師肯尼斯，去年12月正式向負責維護電動走道的公司TK Elevator Corporation提告，因為他腳被電動走道「吞食」，讓他蒙受巨大的身心痛苦。

根據機場監視器畫面顯示，肯尼斯當時正在穿越機場A大廳，他走在電動走道末端處時，突然感到「腳部一陣劇痛」，整個人瞬間倒在地上，他回頭一看發現，因為電動走道缺了一塊，導致他的腳被卡住、因此絆倒。

肯尼斯倒下後，附近民眾趕緊上前幫忙，費了一番功夫才終於脫困，可是他的鞋襪和腳都嚴重受損。肯尼斯在訴訟狀中表示，幸好他穿的鞋子夠厚，才沒有因此失去腳趾，事後他因為左腳、左腳踝與左肩受傷就醫，即使接受治療後仍然時常感到疼痛，所以決定向電動走道維護公司求償。

丹佛機場回應，所有乘客與員工的安全是他們最注重的事，他們每天都在與承包商合作，以解決問題。而被列為被告的TK Elevator Corporation則表示，由於案件正在調查中，他們不便對外發表任何回應。