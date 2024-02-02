若川普重返白宮「對中政策幕僚」可能大洗牌　美媒點名4人選

▲川普很可能再次代表共和黨角逐白宮大位。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美媒Axios報導，川普政府時期的多名中國問題專家，都不打算繼續為他工作。因此，若川普在今年大選勝出，對中政策幕僚及顧問很可能「大洗牌」，使得過去未能進入核心圈的中國政策專家獲得大好機會，其中4人更被點名很有希望。

一名前川普政府官員透露，「川普政府的許多官員似乎對於再次為他工作不感興趣」，尤其那些把中國當成職業生涯重點的人更是如此。他還指出，川普選擇幕僚及顧問時，最優先考量的是個人忠誠度，而非具體政治立場，前官員與圈內人士都常說，「川普不搞政治。」

不過，這將使得川普中國顧問的選擇更為重要，因為這些人的政治偏好，將在他可能的第二任期產生額外影響力。在Axios與十幾名中國政策制定者、分析師、前川普政府官員及其他知情人士的對話中，有4個人的姓名被頻繁提起。

▲葉望輝主張對中國採取強硬態度，並且是台灣的堅定支持者。（圖／達志影像／美聯社）

第一位是前副總統錢尼的副國安顧問、智庫「美國優先政策研究所」中國政策倡議主席葉望輝（Steve Yates），他主張對中國採取強硬態度，並且是台灣的堅定支持者。

第二位是川普時期的國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），他創辦並且經營關注大國競爭的組織「馬拉松倡議」（Marathon Initiative），並且認為美國應該避免捲入烏克蘭及中東局勢，把重點放在與中國的競爭上。

第三位是川普時期的前國務院政策規畫主任斯金納（Kiron Skinner），她目前任教於加州佩柏戴恩大學（Pepperdine University），也是保守派智庫「傳統基金會」的訪問研究員，支持美國擴大外交政策的國際影響力，並且把中國視為主要威脅，批評對北京採取和解態度的做法。

第四位則是智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春（Miles Yu），他是川普國務卿蓬佩奧的中國顧問，現任美國海軍學院教授，專門研究中國軍事。

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