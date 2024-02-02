中國正為侵台做準備　美印太司令提名人：應保持警戒

▲現任美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）已被提名接任美軍印太司令。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

文／中央社

美軍印太司令提名人帕帕羅今天（1日）表示，中國海軍的快速擴張是令人擔憂的趨勢。對於中國在2027年入侵台灣的可能性，他表示，應時時保持警戒，「從現在到他們可能出動前，沒有假期」。

現任美國海軍太平洋艦隊司令的帕帕羅（Samuel J. Paparo），去年獲美國總統拜登（Joe Biden）提名接任印太司令部司令。若獲國會同意，他將領導美軍規模最大的作戰司令部。

隨著中國軍力擴張，在台海周遭的軍事行動日益挑釁，台海安全是今天聯邦參議院軍事委員會提名聽證會的焦點之一。

對於中共解放軍的快速擴張，帕帕羅表達擔憂。他指出，過去25年來，中共海軍一直走在歷史的發展軌跡上。雖然相信美國會在戰鬥中獲勝，「但這是個令人擔憂的軌跡」。

帕帕羅表示，全球60%人口、世界60%經濟，以及全球10大軍力中的7個都在印太地區，西太平洋任何地方的侵略成功，都會對美國安全帶來直接影響。許多智庫認為經濟一體化，特別是半導體領域的一體化，都可能會因為衝突衝擊經濟成長，影響人們的生活與福祉。此外，也必須捍衛民主與價值觀。透過做好戰爭與獲勝的準備以阻止衝突，符合美國直接利益。

▲帕帕羅對中國海軍擴張勢態表達擔憂。（示意圖／路透）

前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）在2021年卸下印太司令職務前，於同年3月在參院軍委會答詢時曾表示，中共解放軍攻台可能在未來10年、甚至是6年內發生。這番言論引發中國可能在2027年前攻台的擔憂。

帕帕羅今天被問到對這個時間表的看法時表示，知道中國打算在2027年前做好準備，但這僅只是因為中共解放軍屆時將成立滿100週年。但他強調，中國每天都在努力做好準備，因此必須時刻保持警戒，「從現在到他們出動前，沒有假期」。

他也多次指出，台灣關係法規定，美國應協助台灣自我防衛，國防部應做好對抗台灣遭入侵的準備，「這個任務十分明確」，「我們力挺台灣」（we’re behind Taiwan）。他認為台灣要將自身打造為具有海上拒止能力的豪豬，具備在海上、海下與空中擊退入侵者的能力。

帕帕羅說，在與台灣軍隊討論時，看到台灣更加關注使自身更具備自我防衛作戰能力，也看到台灣在國防上的投資。台灣的軍事理論文化也發生轉變，對問題的看法變得更加一致，明確防衛能力，並願意動員年輕人，延長兵役時間。