桃園橫山書法藝術館「出鏡．入境」攝影徵集　得獎名單揭曉

▲「出鏡．入境：橫山書法藝術館館舍攝影徵集計畫」主視覺。(圖／桃園市立美術館提供)

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園青埔特區內的橫山書法藝術館(簡稱書藝館)，舉辦「出鏡．入境：橫山書法藝術館館舍攝影徵集」，期號召民眾用相機記錄書藝館的人文景緻，以增進民眾參與、提高書藝館親近性。參加該攝影徵集的得獎作品，將從9月23日起至10月23日止，於書藝館官網「線上展覽」展出。

▲優選作品：李柏毅〈寂靜〉。(圖／桃園市立美術館提供)

書藝館指出，「出鏡．入境」攝影徵集活動徵件，自今年5月18日國際博物館日起受理徵件，至7月31日止共有212件作品參賽，經由評審，最終由李易暹〈向天借了一池青墨〉、陳宥任〈夕彩下的硯臺〉、陳宥任〈幾何印象〉及李柏毅〈寂靜〉4件攝影作品，獲評為優選，並與現有的四件影像圖樣，共同組合為門票「橫山八景」。

▲優選作品：陳宥任〈幾何印象〉。(圖／桃園市立美術館提供)



佳作則分別為巫懿洲〈無央〉、李易暹〈墨峰相連〉、尹士禹〈萬丈光芒〉、陳有德〈知白守黑〉及李豫〈刻畫的風景〉。此外，為促進民眾參與，經過評審作業選出的24件作品，自今年8月30日起至9月11日止，開放由廣大粉絲進行票選，在熱烈響應的681則投票中，最後由尹士禹〈萬丈光芒〉、盧育瑋〈影·型〉、陳勇明〈光·鏡·境〉、李敏吾〈光·影·線條與水墨之曖昧〉及李易暹〈向天借了一池青墨〉5件作品擄獲青睞，獲選為人氣特別獎。

▲優選作品：陳宥任〈夕彩下的硯臺〉。(圖／桃園市立美術館提供)



桃園市立美術館表示，「出鏡．入境：橫山書法藝術館館舍攝影徵集計畫」可貴之處是此次參賽的攝影作品皆為參訪民眾視角中的、記憶裡的書藝館景色，使書藝館形象更貼近民眾體驗。整體作品大量運用美的形式原理進行拍攝，諸如光線與陰影形成的明暗對比、建築結構形塑的線條律動、硯池鏡面產生的左右對稱構圖以及人物與建築比例均衡的分布等，極具巧思與創意。透過這個發表平台，讓更多民眾足以訴說書藝館之美，並讓更多人得以透過書藝館門票此媒介讓入館民眾留下深刻第一眼印象。