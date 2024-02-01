懷疑鄰居毒死果樹　男持刀砍死對方被判17年…入獄前先戒酒8個月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉吳姓男子懷疑鍾姓鄰居毒死他栽種果樹，被控持刀刺死鍾男，並砍傷阻止的鍾的兒子及太太，屏東地方法院今依殺人罪將他判處合併執行17年有期徒刑；由於他有酒精成癮症，法官另諭令入獄服刑前，令入相當處所，施以禁戒8月。

判決書指出，吳姓男子於於2022年10月24日晚間酒後，因懷疑鄰居男子用毒毒死其種植之果樹，遂騎機車前往佳冬鄉鍾男住處，拿西瓜刀揮砍鍾男，使鍾左頸部等處受傷。

鍾的兒子及太太陳姓婦人見狀上前阻擋，吳男仍持西瓜刀揮舞，致陳婦右手拇指撕裂傷併皮膚缺損併指甲脫落、右手食指撕裂傷併肌腱斷裂、左手拇指撕裂傷併皮膚缺損等處受傷；鍾的兒子左手食指撕裂傷併肌腱斷裂，鍾男經送醫搶救同晚宣告不治，枋寮警方逮獲依殺人等罪送辦，警方對吳男酒測，酒精度達0.153毫克，檢方依人、公共危險、傷害等罪起訴。

法院審理，吳男經衛生福利部嘉南療養院為責任能力鑑定，認被告有酒精使用障礙，且輕度智能不足、認知功能不佳，但被告案發時並無辨識、控制能力顯著下降，故本案無刑法第19條第1項、第2項不罰或減刑規定之適用。

另斟酌吳涉殺人及傷害犯罪所生損害、犯罪所用手段，甚為嚴重。且自陳認鍾姓被害人有毒死其作物之動機，不能證明，故無法採認作為有利於被告量刑之因素。另審酌被告犯後就不能安全駕駛交通工具部分坦承犯行，但否認殺人、傷害部分犯行的犯後態度，被告雖有意賠償，但告訴人、被害人家屬均拒絕之，合併判處17年有期徒刑。

法官並依精神鑑定之結果及建議，為避免因他酗酒問題，導致其再犯，宣告令他應於刑之執行前，入相當處所，禁戒8月。