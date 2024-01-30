明揚沒在乎管制量！易燃造橋劑存放超標38倍　還謊報阻消防局追查

▲「明揚國際」屏東廠房發生10死惡火，全案偵結起訴6名公司高層。（圖／記者吳世龍攝，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

明揚科技公司屏東廠去年9月22日發生惡火，釀成4名消防員、6名員工不幸死亡，還有111人輕重傷，屏東地檢署今(30)日召開記者會說明，對董事長等6名高層幹部提出公訴，並提到相關人員曾向上回報公安課課長，倉庫內存放之易燃的造橋劑已超過規定，但課長打算謊報，後續更沒申報，顯見其毫不在意的態度。

檢方表示，「C40-P粉狀架橋劑」儲放在高於30度以上，會有熱蓄積問題，而明揚存放架橋劑的地點沒有空調，又用紙箱堆在一起，且用保鮮膜包覆不易散熱，導致C40-P長期存放的情況下，升溫分解產生引燃爆炸。

其中，明揚自2020年底至2022年大量採購C40-P，每次約6000公斤或8000公斤，直到2023年因需求下降，訂購量才減少，而工安課管理師陳郁文在2021年3月曾寄電子郵件給工安課王姓課長反應，依「公共危險物品及可燃性高壓氣製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」，其管制量超過1倍，需定期向縣市政府定期申報，管制量如達30倍以上，則需設置保安監督人，擬定消防防災計畫，報請當地消防機關核定，但公司C40-P存量已達38倍，因此詢問管制量是否可降低。

王課長卻回覆「請先依法定儲存量90%提出，先符合申報日期要求，後續進行減量工作」，檢方認為，課長此言就是打算跟消防局謊報數據，根本不在乎法定管制量，事後也沒有追加申報，不只C40-P，其他已超過危險管制量的化學物也都沒有申報。

8月份陳郁文再度寄信給生管課倉管組林姓組長、主管課阮姓副課長、工安課王姓課長，表示倉管組人員詢問化學品倉庫是否有可以移到一般原料倉庫的物品，附件有附上化學品安全資料表，其中C40-P的部分就有提及逾越管制量的情形，代表3名主管都知道相關情況。

檢方表示，明揚公司6名高層涉犯過失致死、重傷害、失火燒毀有人建物、職業安全衛生法等罪嫌，分別求處劉安晧董事長有期徒刑5年、總經理呂英誠5年、製造處鄭姓協理4年10月、生管課倉管組林姓組長4年10月、主管課阮姓副課長4年8月、工安課王姓課長4年8月等刑期。