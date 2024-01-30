　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明揚沒在乎管制量！易燃造橋劑存放超標38倍　還謊報阻消防局追查

▲▼屏東科技園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，罹難者家屬到場招魂。（圖／記者吳世龍攝）

▲「明揚國際」屏東廠房發生10死惡火，全案偵結起訴6名公司高層。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

明揚科技公司屏東廠去年9月22日發生惡火，釀成4名消防員、6名員工不幸死亡，還有111人輕重傷，屏東地檢署今(30)日召開記者會說明，對董事長等6名高層幹部提出公訴，並提到相關人員曾向上回報公安課課長，倉庫內存放之易燃的造橋劑已超過規定，但課長打算謊報，後續更沒申報，顯見其毫不在意的態度。

檢方表示，「C40-P粉狀架橋劑」儲放在高於30度以上，會有熱蓄積問題，而明揚存放架橋劑的地點沒有空調，又用紙箱堆在一起，且用保鮮膜包覆不易散熱，導致C40-P長期存放的情況下，升溫分解產生引燃爆炸。

其中，明揚自2020年底至2022年大量採購C40-P，每次約6000公斤或8000公斤，直到2023年因需求下降，訂購量才減少，而工安課管理師陳郁文在2021年3月曾寄電子郵件給工安課王姓課長反應，依「公共危險物品及可燃性高壓氣製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」，其管制量超過1倍，需定期向縣市政府定期申報，管制量如達30倍以上，則需設置保安監督人，擬定消防防災計畫，報請當地消防機關核定，但公司C40-P存量已達38倍，因此詢問管制量是否可降低。

王課長卻回覆「請先依法定儲存量90%提出，先符合申報日期要求，後續進行減量工作」，檢方認為，課長此言就是打算跟消防局謊報數據，根本不在乎法定管制量，事後也沒有追加申報，不只C40-P，其他已超過危險管制量的化學物也都沒有申報。

▲▼ 火調人員返明揚火場查真相 。（圖／記者吳世龍攝）

8月份陳郁文再度寄信給生管課倉管組林姓組長、主管課阮姓副課長、工安課王姓課長，表示倉管組人員詢問化學品倉庫是否有可以移到一般原料倉庫的物品，附件有附上化學品安全資料表，其中C40-P的部分就有提及逾越管制量的情形，代表3名主管都知道相關情況。

檢方表示，明揚公司6名高層涉犯過失致死、重傷害、失火燒毀有人建物、職業安全衛生法等罪嫌，分別求處劉安晧董事長有期徒刑5年、總經理呂英誠5年、製造處鄭姓協理4年10月、生管課倉管組林姓組長4年10月、主管課阮姓副課長4年8月、工安課王姓課長4年8月等刑期。

ET快訊
賀瓏道歉「1句話」對民進黨補一槍！　律師搖頭：大可不必
藍委集體鼓掌通過傅崐萁接總召　賴士葆提早離席留下一封親筆信
唱紅韓劇OST！　「菸嗓歌手」鄭善延病逝
快訊／國3遊覽車翻落邊坡！　1人受困搶救中
19歲男成幽靈人　從未去上學
機師年薪400萬↑　他曝「高薪殘酷代價」嘆玻璃飯碗：難在天賦
女醫排登機櫃大鬧！　當場脫衣全裸
世界正走向三戰？專家：當前情勢比1914、1939危險
摩鐵激戰援交妹「要她帶國小女兒」　女童也遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄警淪詐團軍師「半年賺千萬」　被記兩大過免職！

南鯤鯓代天府燒神帳、砸光電板　竟是吸毒遭免職劣警幹的

快訊／國三北田寮段遊覽車翻落邊坡！1人受困搶救中

臨時工約援交妹上摩鐵「還要她帶國小女兒」　完事後女童也遭殃

明揚奪10命！爆炸威力=154kgTNT炸藥　沒貼防火貼紙：消防會來囉嗦

車床工改槍逾10年...落網同事大驚　警曝「殺傷力」不輸制式

擁3甲山坡地卻無照拒酒測欠繳6萬　執行分署扣押禁伐補償金追回

19年在家自學！出生未報戶口成幽靈人　喜獲身分證展開生命篇章

轉傳柯文哲辣妹貼身照諷「餐後甜點」　男網友散布假訊息下場曝

高雄警變詐團軍師！洩密還給交戰守則　「每月加薪200萬」爽開豪車

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

快訊／高雄警淪詐團軍師「半年賺千萬」　被記兩大過免職！

南鯤鯓代天府燒神帳、砸光電板　竟是吸毒遭免職劣警幹的

快訊／國三北田寮段遊覽車翻落邊坡！1人受困搶救中

臨時工約援交妹上摩鐵「還要她帶國小女兒」　完事後女童也遭殃

明揚奪10命！爆炸威力=154kgTNT炸藥　沒貼防火貼紙：消防會來囉嗦

車床工改槍逾10年...落網同事大驚　警曝「殺傷力」不輸制式

擁3甲山坡地卻無照拒酒測欠繳6萬　執行分署扣押禁伐補償金追回

19年在家自學！出生未報戶口成幽靈人　喜獲身分證展開生命篇章

轉傳柯文哲辣妹貼身照諷「餐後甜點」　男網友散布假訊息下場曝

高雄警變詐團軍師！洩密還給交戰守則　「每月加薪200萬」爽開豪車

安瑞去年業績增逾3成優預期　盤中觸及漲停

炸裂女孩來襲！不想輸狂作弊　被KID抓包：不要學峮峮

快訊／高雄警淪詐團軍師「半年賺千萬」　被記兩大過免職！

台股跌85點收最低18035　台積電跌6元至642

「鋒總」祈願卡空白有原因　內野競爭高交給日籍教練評估

春節連假「國道客運」票價優惠　88條國道客運路線享85折票價

嚴禁投錯票！立院龍頭戰必票票入匭　藍黨團教育訓練投票樣張曝

賀瓏道歉「1句話」對民進黨補一槍！　律師一聽搖頭了：大可不必

南鯤鯓代天府燒神帳、砸光電板　竟是吸毒遭免職劣警幹的

醉男闖迪士尼飯店餐廳！揮掌毆打女服務生　奧客身分曝光竟是高管

社會熱門新聞

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

即／高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

竹北夫妻「洗完澡倒房內」！42歲老公送醫亡

快訊／高雄警勾結詐團　當庭遭逮捕聲押

台男「死在泰國」恐屍骨無存　母快哭瞎：讓他回家

高雄警變詐團軍師　「每月加薪200萬」爽開豪車

男酒駕單車碰撞機車！女騎士噴飛又被撞　送醫亡

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

緩撞車墜橋1人亡！換車道釀禍肇事男受驚

母摩鐵性交易還帶女兒！女童也遭殃

富商陳萬添只剩300元　接手「信義區小確幸」再爆惡劣行徑

新北逆子窗簾纏頸弒父　裁准收押

國光司機救21乘客亡　死因出爐　

飛躍文創遭掏空近億　老闆夫婦遭起訴

更多熱門

相關新聞

明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物蓄熱爆炸

明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物蓄熱爆炸

2023年9月22日屏東明揚惡火，造成4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署今（30）日召開偵結說明會，對明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部及明揚公司提起公訴，6人及公司依職業安全衛生法、過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌，求處4年8個月至5年有期徒刑。

明揚大火釀10死逾百傷　屏檢起訴董事長等6人

明揚大火釀10死逾百傷　屏檢起訴董事長等6人

北海岸慘淪垃圾場飄惡臭　保七警苦守1年揪真兇

北海岸慘淪垃圾場飄惡臭　保七警苦守1年揪真兇

神秘店鐵門半開「驚見adidas出清」！他排2小時

神秘店鐵門半開「驚見adidas出清」！他排2小時

明揚大火逾百死傷！董事長、總經理等6人過失致死起訴

明揚大火逾百死傷！董事長、總經理等6人過失致死起訴

關鍵字：

明揚火災起訴消防員屏東

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

即／高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

竹北夫妻「洗完澡倒房內」！42歲老公送醫亡

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面