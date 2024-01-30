明揚大火董事長等6高層遭起訴　母公司：尊重檢方！已和解近9成

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

2023年9月22日屏東明揚惡火，造成4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署今（30）日對明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部提起公訴，求處4年8個月至5年有期徒刑。對此，母公司明安集團副理劉彥良表示，尊重檢察官的意見，明揚目前的總和解率接近9成，後續靜待跟尊重司法的判決。

▲屏東明揚國際科技公司工廠爆炸釀10死逾百傷。（圖／屏東縣消防局提供）

劉彥良指出，關於2023年9月22日明揚火災事件，屏東地檢署今天做出的起訴事實，明揚公司尊重檢察官的意見，後續會針對起訴書的內容，跟律師研議後續的法律程序。從9月22日火災發生以來，明揚都積極地跟受災對象進行慰問，並委任律師團進行和解。

▲母公司明安集團副理劉彥良表示尊重司法判決。（圖／明揚公司提供）

劉彥良說明，不論是受傷罹難，影響的受災人員、財物損失、周邊鄰損，明揚目前的總和解率接近9成，另針對員工、場內員工部分，不論是在10月份就任職意願調查，之後要離職的同仁，或是選擇留下的員工，明揚都有善盡照顧的責任，離職的同仁都是按照合法合規的方式，提供優於勞基法的補償方式，留任的同仁公司也安排教育訓練，做後續恢復工作的準備。

劉彥良表示，希望在過程中善盡企業責任，照顧到員工的生計，並且深切反省事故的原因，也會持續進行相關的改善，不會迴避相關的責任，明揚公司也再次對事故造成、影響到的同仁、消防人員還有社會大眾，致上十二萬分的歉意，後續就靜待跟尊重司法的判決。