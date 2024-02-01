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基隆警擴大執行「寧靜街坊」專案　強勢取締噪音車維護安寧

▲基隆警擴大執行「寧靜街坊」專案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警擴大執行「寧靜街坊」專案，杜絕違規改裝排氣管擾民。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局為宣誓打擊噪音車決心，杜絕違規改裝排氣管擾民，市府於2024年1月25日公告，自2024年2月1日起，任意變更排氣管、使用未經檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路等情形，將提高裁罰金額，如在夜間時段（23-7時）違反，裁罰金額由原本新臺幣6000元提高至1萬2000元，其他時段則由3000元提高至6000元，如仍未改善，將按次加重處罰，最重罰3萬元。

基隆市警察局表示，為有效遏止車輛擅自違規改裝排氣管及製造噪音案件，警察局於2024年2月1日0時擴大辦理「寧靜街坊」專案，動員各分局、刑事、少年、婦幼、交通及保安警察（大）隊警力，並結合環保局、監理站等共98名人力，於全市噪音車出沒熱點路段重兵部署，嚴正執法。

執勤人員於1月31日晚間23時在交通隊六樓禮堂集結，由警察局局長翁群能親自主持勤前教育，提醒同仁注意執勤安全及任務交付後，針對本市南榮路、東信路、明德三路、湖海路等9處民眾經常反映噪音出沒路段，加強車輛攔查、舉發相關交通違規。

基隆市警察局指出，統計當日「寧靜街坊」專案，本局共計開立19件妨害安寧通報單（本轄13件、他轄6件），後續由環保局裁罰1萬2000元，另舉發無照駕駛6件、擅自增加（變更）設備6件。警察局再次呼籲業者及車主勿違規改裝、使用未經審驗合格的排氣管，共同維護本市交通安全與安寧。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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