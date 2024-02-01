還原陳昭姿「手沾印泥」過程　黃國昌：一定虛心接受批評指教

▲黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨黨主席柯文哲日前宣布8票要投給立委黃珊珊，然而今進行開票作業時，立委陳昭姿投票時卻誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票。民眾黨團總召、立委黃國昌晚間表示，對於外界的批評指教，一定會虛心接受。

黃國昌1日晚間接受資深媒體人黃光芹網路節目訪問，面對當時立法院長選舉投票時的烏龍，黃光芹表示，自己當時看到8席開出7票，想說「怎麼少了一票」、「是哪個白癡幹的」，當時不希望是黃國昌、陳昭姿，因為這2位是她最不想批評的委員，結果後來陳昭姿出面認錯道歉，「我還是那個標準，你再說是什麼原因，但我要問，為什麼人家51票跟54票一票不差？」自己感到相當遺憾。

黃國昌回應，黃光芹對於民眾黨8席立委在某種程度上是愛之深責之切，而黃光芹的批評指教，民眾黨一定非常虛心接受，但自己也要還原一下當時狀況，當時陳昭姿蓋票時，手上沾到印泥，所以蓋票時就沾到旁邊的地方。

但當黃國昌在還原投票過程時，黃光芹開始質疑「那你們其他人怎麼蓋票」、「為什麼只有她（陳昭姿）這樣？」黃國昌也坦言，其他人手沒有沾到印泥，但對於黃光芹的批評指教，一定會虛心接受。

而黃國昌也繼續解釋當時狀況，提及現場監票的立委林國成、一旁的國民黨立委陳玉珍，發現到陳昭姿手沾到印泥情況，但當時已經蓋了，所以陳昭姿就回來跟大家說「不好意思，我這邊紅紅的，旁邊好像有沾到」；但該張票到底是不是廢票，其實現場也有爭議，因為不僅是在場的林國成認為有效，連國民黨的監票員也認為有效，最終是民進黨立委覺得無效。

黃國昌強調，若依照辦法規定，是要以3名監票人的多數意見為主，但身為會議主席的柯建銘直接宣布是沒效票，所以事情就告一段落，而陳昭姿也為此非常非常自責，作為推出來的候選人黃珊珊也一直安慰說「不要放在心上」，且民眾黨為了整個會議流暢和諧，所以也沒多爭執什麼，就是表達遺憾。