巧連智「1玩具」超難忘！網讚小時候最愛：拿到就到處亂看

▲大票狂讚巧連智教具超好玩。（圖／翻攝自巧連智官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

《巧連智月刊》日前宣告3月起停止訂閱，紙本月刊將轉型，消息震驚台人。話題勾起一票網友回憶，大讚巧連智的玩具，「小時候都會很期待起床，去用刷牙機跟巧虎一起刷牙」、「得以前的教具有過可以自己編曲的音樂轉盤、馬賽克拼貼，還有可以自己做再生紙的模具、導電測試機」、「顯微鏡玩具到現在都還在用呢！」

巧連智宣布停止受理訂閱後，有網友在Dcard上表示不捨，「小時候媽媽每次帶巧連智回家，真的都迫不及待拆封」、「小時候沒有電子產品，最期待巧連智寄來，連寫裡面的題目都很開心」、「巧連智是我的愛，小時候沒有看電視卡通，都是巧連智陪伴我的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大票人紛紛回憶好玩的教具，「我對某一期的手抄紙DIY套組印象超深刻（因為我把裡面給的紙條拿去廁所泡成紙漿，結果我媽誤會我在糟蹋白紙，衝進廁所罵我）」、「記得有次的教具是一台藍綠色的九九乘法遊戲機，拯救了中年級還背不起來乘法表的我，根本是神『機』。」

還有網友分享，「我永遠記得巧連智的超炫橘子教具，記得好像是認識水果，那個假的紙片橘子真的有橘子味！」「以前我們家第一台電腦不是玩線上遊戲（那時候很紅的楓之谷），而是巧連智的火山大冒險（會吵架的程度），家人也會一起玩九九乘法機（看誰的分數高）。」

其中一樣教具的討論度超高，「還記得小時候有收到一台簡易的藍色顯微鏡，收到後超興奮，就找了一隻螞蟻來看，沒有做心理準備突然放大看得很清楚，從此超級怕螞蟻」、「是不是按鈕是橘色、身體是深藍色！那真的我小時候最愛」、「我也有這個！」「一拿到就開始到處亂看」、「我也有這個欸！太神奇了。」