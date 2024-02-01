　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《巧連智》5版本都完售！家長敲碗求開放加訂　官方說明原因

▲▼巧連智表示，巧虎的商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞台劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業，持續運營中。（圖／翻攝自巧連智官網）

▲巧連智出版物為特殊製作，因此完售的版本將無法開放加訂。（示意圖／翻攝自巧連智官網）

記者林育綾／台北報導

《巧連智月刊》自1月29日公布3月起停止受理訂閱後，引發許多家長把握最後機會搶訂，不僅官網多次當機，客服電話也被打爆。巧連智陸續公告「寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版、學習版」5個版本月刊銷售完畢，卻有大批沒搶到的家長紛紛詢問能否加訂，對此，日商倍樂生表示，因教材教具以特殊製作方式生產，不像一般書籍能直接追加印刷，無法滿足所有訂戶需求也懇請大眾見諒。

▲▼《巧連智》月刊5版本完售。（圖／翻攝自Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《巧連智月刊》5版本完售。（圖／翻攝自Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

《巧連智月刊》目前公告，「寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版、學習版」（適齡約為1歲～6歲）5個版本月刊已銷售完畢，並承諾已訂閱及訂閱期間的訂戶，將會如期出刊至最後一期。不過仍有大批沒搶到的家長紛紛湧入臉書留言，「請再開放加訂啊」、「希望開放幼幼版續訂」「希望開放幼幼版、寶寶版」、「想訂到最後一期，拜託再開放訂閱啊！」

月刊能否開放加訂？《ETtoday新聞雲》聯繫日商倍樂生，倍樂生說明，近來官網及客服專線湧入大量詢問，公司人力及系統已超載處理後續訂單，昨日也向大眾表示歉意；至於開放加訂方面，因為教材設計為可重複操作，是以特殊製作方式並配合互動教具生產，不像一般單純印刷的紙本書籍可以直接追加印刷，因此無法滿足所有訂戶需求，請大眾見諒。

▲▼親子圈超夯的巧虎舞台劇，巧連智承諾將持續營運。（圖／翻攝自巧連智官網）

▲親子圈超夯的巧虎舞台劇等項目，巧連智表示持續營運。（圖／翻攝自巧連智官網）

有關巧連智昨日公開說明，巧連智表示35年來秉持著對客戶權益的承諾，致力於維護品牌的聲譽，針對已完成訂閱及訂閱期間的訂戶承諾，《巧連智月刊》到2025年3月號最後一期，都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響；訂閱期間的影音服務也不受影響。

聲明中也提到，巧虎的商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞台劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業，也持續運營中。

目前《巧連智月刊》還有基礎版（小一生）、進階版（小二生以上）兩種版本。

ET快訊
快訊／韓國瑜當選立法院長！　共獲54票
曝韓國瑜第二輪獲54票　傅崐萁：不論未來如何發展藍會尊重民眾
快訊／時間到！　民眾黨8立委沒來投票
呂捷問跑票「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知
養護中心變AV現場！「護濕辣嬌」直播手工片　賺進25萬下場曝
柯建銘宣布誤沾印泥無效票　媒體人：顯見他狡詐與蠻橫
幕後／綠營高層證實「白營遊說投黃珊珊」　民進黨2理由拒絕
「委員們大亮票」吵翻！　網搖頭：行之有年
陳昭姿亮「手沾印泥照」道歉！　網一看狠酸：高招
立法院長選舉第二輪　選票樣張曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

郵差討退休金告贏郵局　工會喊：國營事業全比照「獎金納薪資」

《巧連智》5版本都完售！家長敲碗求開放加訂　官方說明原因

呂捷問跑票題「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知

瞄準郵輪旅客！承億酒店進駐高雄港旅運中心　打造海運觀光國門

月薪6萬！她列伙食開銷喊「存不了錢」　網一看皺眉：這項花太多

每4分19秒1人罹癌！重新按下人生播放鍵　醫：早期發現逆轉勝

承億酒店砸8千萬進駐高港旅運中心　餐飲市集規劃曝...年底營業

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸高招：傑出的一手

立法院長選戰「委員們大亮票」吵翻！網搖頭：行之有年

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

郵差討退休金告贏郵局　工會喊：國營事業全比照「獎金納薪資」

《巧連智》5版本都完售！家長敲碗求開放加訂　官方說明原因

呂捷問跑票題「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知

瞄準郵輪旅客！承億酒店進駐高雄港旅運中心　打造海運觀光國門

月薪6萬！她列伙食開銷喊「存不了錢」　網一看皺眉：這項花太多

每4分19秒1人罹癌！重新按下人生播放鍵　醫：早期發現逆轉勝

承億酒店砸8千萬進駐高港旅運中心　餐飲市集規劃曝...年底營業

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸高招：傑出的一手

立法院長選戰「委員們大亮票」吵翻！網搖頭：行之有年

吉娃娃「穿大衣＋超炫墨鏡」　街頭時裝秀氣勢輾壓全場

東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

遊說綠投黃珊珊？柯辦批綠「黑白顛倒」　柯文哲以「投不下新潮流」回絕

小的沒上車！台中粗心媽獨留4歲女兒在捷運月台　站長當臨時保母

奢華酒店+1！「台北嘉佩樂酒店」2024年底開幕　亮點搶先看

全國首創的青龍展演　今日在台東海濱公園登場

3月降息落空　台股開低拉尾盤漲79點、收今日最高17968

為結束加薩戰爭鋪路　美推動3階段長期停火協議

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

生活熱門新聞

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

明變天！　今暖如春破31℃

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

除夕濕冷「逼近強烈冷氣團」　農曆春節雨區曝

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法

他去日本一趟花10萬「真的有便宜？」　全場曝關鍵

驚見阿嬤拿情趣用品「按摩眼睛」　全場愣：太刺激

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

少年仔幫拾荒嬤推車！網看照片歪樓：車被搶了

「5星座女」長輩緣爆好　嘴甜雙子排第2名

更多熱門

相關新聞

巧虎優雅離身　不能戰勝時代就戰勝自己

巧虎優雅離身　不能戰勝時代就戰勝自己

《巧連智》熄燈了，巧虎也優雅的下台一鞠躬，結束了他們的任務。少子化不是主因，如果只是少子化，那他們頂多就是活得沒這麼舒服，不至於這麼快的倒下。真正主因是全球數位化的浪潮，進入3G、4G、5G的年代，網路上有更多吸引小朋友目光，讓他們更有興趣的東西。

巧連智再發3聲明！巧虎周邊、舞台劇持續營運

巧連智再發3聲明！巧虎周邊、舞台劇持續營運

35年巧虎鐵粉！美女醫曝《巧連智》熄燈關鍵

35年巧虎鐵粉！美女醫曝《巧連智》熄燈關鍵

感慨巧連智停刊　南門書局發文曝業績慘滑

感慨巧連智停刊　南門書局發文曝業績慘滑

《巧連智》快樂版、成長版也沒了

《巧連智》快樂版、成長版也沒了

關鍵字：

巧連智巧虎倍樂生

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

陳昭姿坦承誤沾印泥！　「清楚投給黃珊珊」

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面