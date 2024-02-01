《巧連智》5版本都完售！家長敲碗求開放加訂　官方說明原因

▲巧連智出版物為特殊製作，因此完售的版本將無法開放加訂。（示意圖／翻攝自巧連智官網）

記者林育綾／台北報導

《巧連智月刊》自1月29日公布3月起停止受理訂閱後，引發許多家長把握最後機會搶訂，不僅官網多次當機，客服電話也被打爆。巧連智陸續公告「寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版、學習版」5個版本月刊銷售完畢，卻有大批沒搶到的家長紛紛詢問能否加訂，對此，日商倍樂生表示，因教材教具以特殊製作方式生產，不像一般書籍能直接追加印刷，無法滿足所有訂戶需求也懇請大眾見諒。

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▲《巧連智月刊》5版本完售。（圖／翻攝自Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

《巧連智月刊》目前公告，「寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版、學習版」（適齡約為1歲～6歲）5個版本月刊已銷售完畢，並承諾已訂閱及訂閱期間的訂戶，將會如期出刊至最後一期。不過仍有大批沒搶到的家長紛紛湧入臉書留言，「請再開放加訂啊」、「希望開放幼幼版續訂」「希望開放幼幼版、寶寶版」、「想訂到最後一期，拜託再開放訂閱啊！」

月刊能否開放加訂？《ETtoday新聞雲》聯繫日商倍樂生，倍樂生說明，近來官網及客服專線湧入大量詢問，公司人力及系統已超載處理後續訂單，昨日也向大眾表示歉意；至於開放加訂方面，因為教材設計為可重複操作，是以特殊製作方式並配合互動教具生產，不像一般單純印刷的紙本書籍可以直接追加印刷，因此無法滿足所有訂戶需求，請大眾見諒。

▲親子圈超夯的巧虎舞台劇等項目，巧連智表示持續營運。（圖／翻攝自巧連智官網）

有關巧連智昨日公開說明，巧連智表示35年來秉持著對客戶權益的承諾，致力於維護品牌的聲譽，針對已完成訂閱及訂閱期間的訂戶承諾，《巧連智月刊》到2025年3月號最後一期，都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響；訂閱期間的影音服務也不受影響。

聲明中也提到，巧虎的商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞台劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業，也持續運營中。

目前《巧連智月刊》還有基礎版（小一生）、進階版（小二生以上）兩種版本。