「蜜月去哪好？」吸2萬人投票！近7成選這超夯：趁有空快去

▲原PO發起投票，「蜜月旅行應該要選哪國？」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有女網友表示，她和先生登記結婚而已，沒有辦婚禮，不過有去歐洲、日本度蜜月，覺得超值得。就有人發起投票，「蜜月旅行應該要選哪國？」給出4個選項，「中國」、「歐洲、紐約」、「日本、韓國」、「泰國、越南」，活動吸引超過22000人參加，近7成的人都投1處，話題引發熱論。

一位女網友在Dcard發起投票，「蜜月旅行應該要選哪國？」說她最近跟老公在聊蜜月旅行要去哪裡玩，「我自己想去歐洲，他想去日本XDDDDDD」，所以想問問看其他人的意見，並給出4選項，包括「中國」、「歐洲、紐約」、「日本、韓國」、「泰國、越南」。

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活動共吸引22265人參與，獲得最多票的是「歐洲、紐約」，得票率69%；其次是「日本、韓國」，得票率23%；「中國」和「泰國、越南」都是4%。

地區 參與人數 得票率 歐洲、紐約 約15362 69% 日本、韓國 約5121 23% 中國 約890 4% 泰國、越南 約890 4%

就有歐洲派的人表示，「投歐洲，也的確看到滿多蜜月都去歐洲的，因為難得啊！日本的話以後機會超多吧？隨時都能去（純個人意見，參考就好）」、「趁現在有空趕快去歐洲吧！等到忙起來、有小孩之後，哪有那麽多假日可以出國。」但也有人直呼，「目前在德國交換～感覺來歐洲蜜月旅行會被火車罷工、臨時改月台等各種鳥事氣死…所以我還是投了日韓旅遊一票」、「要跟團，自助會累死自己，除非你功課做很好。」

其他網友則留言，「原本想跟風去歐、美之類的，後來研究行程越看越覺得沒興趣，光吃的就覺得不合。後來想一想，一樣的預算去日本，餐餐都可以爽到翻過去，幹嘛去沒興趣的地方只為了跟風？後來去了日本16天爽玩、爽吃，讚讚」、「我投中國耶！因為感覺旅途會比較順遂，考慮到語言通、景點地域大選擇多、物價水準」、「新疆超級好玩」、「去日本有更多預算買東西，匯率讚！」

也有人大推其他地方，「馬爾地夫！真的像是去過天堂一樣，剛回台整個掉落人間，整整一個月收不了心」、「想去峇里島或馬爾地夫+1，去海島國家感覺就很讚」、「同樣推馬爾地夫、帛琉、太平洋島國這類的，風景雖漂亮，但又不是大震撼的那種（例如南北極、西藏那樣），不會讓你的心一直在地理或攝影上，反而能好好放鬆享受兩人世界。」