快訊／高雄幼兒園14童食物中毒！停課5天清消　廚房勒令暫停作業

▲高雄麥米倫幼兒園發生集體食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區麥米倫幼兒園發生集體食物中毒，昨日晚間至今日上午，陸續有14名幼童出現嘔吐、腹瀉症狀，由家長協助就醫，其中有2人仍住院。衛生局宣布，發病班級於今日起至5日預防性停課，另外，於幼兒園廚房發現部分缺失，限期改善並勒令廚房暫停作業。

衛生局調查，集體中毒發病幼童分布於3個班級，幼兒園在昨日(1月31日)共同攝食食品分別為中餐「外購連鎖速食店餐點」及下午點心幼兒園自設廚房「自行烹煮的綠豆湯」。

衛生局分別前往稽查，依食品良好衛生規範準則發現幼兒園廚房冰箱放置紙箱、未及時提供食材單據等缺失，限期2月2日改善完成，並勒令廚房暫停作業直到複查合格後才可復業。

另，連鎖速食店的作業場所符合規定，迄今未接獲有民眾反映食用後有身體不適的情況。

▲幼兒園進行環境清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局評估採檢幼兒園所留存食餘檢體，包括綠豆湯、飲用水、烹調用水、環境檢體等9件，以及連鎖速食店現場供應的雞塊、果汁及相關檢體4件，共計13件。若檢出與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定處6萬元以上罰鍰。

衛生局表示，針對幼兒園及速食店進行人體採檢預計共16人，感染病原檢驗中。

衛生局宣布，該幼兒園3個發病班級於今日下午預防性停課至2月5日，並由衛生局督導進行全面環境清消作業，持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤至2月8日。

衛生局提醒，時序已進入冬季為諾羅病毒等病毒性腸胃炎的好發季節，提醒民眾應注意個人及飲食衛生，學校及機構應加強各項防疫管制措施，以防堵疫情擴散。另外，一般酒精或含酒精的乾洗手液無法有效殺死諾羅病毒，民眾一定要用肥皂勤洗手才能有效減少病毒附著，並利用稀釋的漂白水消毒環境，做好遠離病毒，防止疫病上身。