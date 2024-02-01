郵差討退休金告贏郵局　工會喊：國營事業全比照「獎金納薪資」

▲為爭取績效獎金納薪資並提撥勞退金，台灣郵政產業工會等多個勞團今前往行政院陳情。（圖／台灣郵政產業工會提供）

記者李姿慧／台北報導

為討回績效獎金未納薪資而少提撥勞退金，郵務士王耀慶提告中華郵政，法院二審判王勝訴，中華郵政須補撥9.3萬元退休金且不得上訴，該情況也存在其他國營事業，可能全面影響國公營事業薪資認定，行政院今召開會議，台灣郵政產業工會等多個工會也前往政院陳情，要求照法院判決走，績效獎金應列平均工資。

中華郵政資深郵務士王耀慶透過司法訴訟，要求公司應依法將包括績效獎金、考核獎金及夜點費在內各類有「勞務對價性」的工資項目納入勞退金提繳範圍，今年1月經二審判決維持一審原判，公司應補提撥王耀慶9.3萬元勞退金差額，且不得再上訴。

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由於行政院人事行政總處有解釋令，國營公司不必將績效獎金納入「工資」範圍，行政院解釋令和司法判決，行政院今也邀集相關單位開會研商，台灣郵政產業工會、2024工鬥團體、中華電信工會、桃園市產業總工會、中華快遞企業工會等多個工會今也前往行政院陳情。

台灣郵政產業工會表示，如果今天被提告的對象是私人企業雇主，雇主哪還有什麼堅持不補發的餘地？難道政府做為雇主，公營事業就不用遵守勞基法，就不用遵從司法的獨立判決嗎？

▲工會要求行政院依照法院判決走，將績效獎金納薪資。（圖／台灣郵政產業工會提供）

台灣郵政產業工會指出，在這次判決中，行政院還主張在111年同意經濟部所屬事業將夜點費納入計算退休金的通案認定不適用於中華郵政，但法院仍然認定「夜點費」有「勞務對價性」，屬「工資」性質，也應該納入勞退金提繳。難道行政院真的要郵工同仁效仿中油、台電同仁自力救濟陸續去打訴訟，公司一次又一次被法院打臉，才要全面補發勞工退休金嗎？

台郵產工表示，蔡英文總統剩不到4個月的任期，選前火速通過「性別平等工作法」、「最低工資法」，展現對勞工的支持，候任的賴清德總統不僅出身勞工家庭，更是公營事業子弟，難道行政院的長官們，要讓他們落得一個「慣老闆」的名聲嗎？

工會強調，台灣郵政產業工會的訴求很直接、很簡單，請行政院尊重司法判決，請中華郵政依法補足郵工退休金差額，請所有公營事業將有「勞務對價性」的報酬列為工資，一次解決相關問題，尊重司法獨立判決，不要浪費司法資源！