郵局投遞搞「群組化」！工時恐增加　工會怒沒配套將抗爭

▲中華郵政部分郵局推投遞群組化整合人力，鼓勵員工把特休假休完，減少用人費支出，遭質疑導致工時增加。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政郵件量衰退，去年前11個月郵務虧損1.71億元，加上壽險也虧損，雖靠儲匯獲利補缺口，但整體僅賺15.95億元創新低，部分郵局為樽節用人費用，推動投遞「群組化」整合人力，遭工會質疑讓郵差工時拉長，工作量加大，台郵產工打算連署抗議，中華郵政工會則要求無配套下應停止，否則不排除抗爭。

根據統計至去年11月底止，中華郵政郵務虧損2.14億元，其中郵務處業務虧損1.71億元、集郵虧損1.81億元，另外儲匯盈餘47.8億元，壽險虧損29.71億元，郵務、儲匯和壽險等三業盈餘僅15.95億元，創歷年最低。

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而其中郵件量出現衰退，包括函件衰退3.12%、包裹衰退8.01%、快捷量衰退10.85%，中華郵政預估今年仍是艱困的一年，要求各單位樽節支出，降低用人費用，中華郵政認為用人費用若沒有樽節，虧損可能會再擴大。

為減少用人費用，部分責任中心局和郵局已逐步採用投遞「群組化」，將鄰近幾個投遞段整合一個群組，郵件量較少時，鼓勵郵差休特休假，由群組內其他郵差分攤工作。

台灣郵政產業工會表示，群組化因為沒有標準，所以有些群組10到20個區段不等，每個區段分配時間都不一樣，造成在外投遞時間拉長且不一致，工時增加，群組化更利用工作衡量表的彈性，以高強度工作數值為標準，群組化也會造成投遞路線與平日不同，一般民眾只管信封上的交寄日期與他的收件日期，怎麽知道你們郵局在群組化什麼東西，民眾只知道，投遞、收件時間不固定，郵差老是換來換去，一下子收得到郵件，一下子又要去招領局領。

台灣郵政產業工會表示，「群組化」一切作為只為了節餘人力，讓用人評比數據好看，事實上「群組化」對於節省用人費的影響微乎其微，只是裁段的斥侯。台郵產工指出，工會不排除發起連署抗議群組化推動。

▲中華郵政部分郵局推動投遞群組化進行人力整合，圖非當事人。（示意資料圖／中華郵政）

中華郵政企業工會則表示，中華郵政強行推動投遞單位群組化政策，在無具體配套，且未與工會各分會溝通下，應立即停止投遞單位群組化政策，群組化應採循序漸進，且要具備16個區段以上人力規模的投遞單位才可以評估試行，並聽取員工和工會回饋意見滾動修正，且還要需充分與工會各分會溝通才可試行，否則不排除發動必要抗爭。

中華郵政公司則回應指出，已要求各單位推動投遞群組化要因地制宜，並非適用到每個郵局，且也要妥善溝通，執行前要跟工會溝通並達成共識，採循序漸進，辦理後還是要參考基層回饋意見。

中華郵政說明，投遞群組化是因應人力調盈補虛，有些區段投遞量比較硬，有些比較鬆，透過群組化調盈補虛讓大家工作量平衡一點，將會逐步推動且充分溝通才會推行。