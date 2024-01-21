　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵局投遞搞「群組化」！工時恐增加　工會怒沒配套將抗爭

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政部分郵局推投遞群組化整合人力，鼓勵員工把特休假休完，減少用人費支出，遭質疑導致工時增加。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政郵件量衰退，去年前11個月郵務虧損1.71億元，加上壽險也虧損，雖靠儲匯獲利補缺口，但整體僅賺15.95億元創新低，部分郵局為樽節用人費用，推動投遞「群組化」整合人力，遭工會質疑讓郵差工時拉長，工作量加大，台郵產工打算連署抗議，中華郵政工會則要求無配套下應停止，否則不排除抗爭。

根據統計至去年11月底止，中華郵政郵務虧損2.14億元，其中郵務處業務虧損1.71億元、集郵虧損1.81億元，另外儲匯盈餘47.8億元，壽險虧損29.71億元，郵務、儲匯和壽險等三業盈餘僅15.95億元，創歷年最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而其中郵件量出現衰退，包括函件衰退3.12%、包裹衰退8.01%、快捷量衰退10.85%，中華郵政預估今年仍是艱困的一年，要求各單位樽節支出，降低用人費用，中華郵政認為用人費用若沒有樽節，虧損可能會再擴大。

為減少用人費用，部分責任中心局和郵局已逐步採用投遞「群組化」，將鄰近幾個投遞段整合一個群組，郵件量較少時，鼓勵郵差休特休假，由群組內其他郵差分攤工作。

台灣郵政產業工會表示，群組化因為沒有標準，所以有些群組10到20個區段不等，每個區段分配時間都不一樣，造成在外投遞時間拉長且不一致，工時增加，群組化更利用工作衡量表的彈性，以高強度工作數值為標準，群組化也會造成投遞路線與平日不同，一般民眾只管信封上的交寄日期與他的收件日期，怎麽知道你們郵局在群組化什麼東西，民眾只知道，投遞、收件時間不固定，郵差老是換來換去，一下子收得到郵件，一下子又要去招領局領。

台灣郵政產業工會表示，「群組化」一切作為只為了節餘人力，讓用人評比數據好看，事實上「群組化」對於節省用人費的影響微乎其微，只是裁段的斥侯。台郵產工指出，工會不排除發起連署抗議群組化推動。

▲▼中華郵政5月包裹量大增30萬件，部分郵局郵差確診，人力吃緊。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政部分郵局推動投遞群組化進行人力整合，圖非當事人。（示意資料圖／中華郵政）

中華郵政企業工會則表示，中華郵政強行推動投遞單位群組化政策，在無具體配套，且未與工會各分會溝通下，應立即停止投遞單位群組化政策，群組化應採循序漸進，且要具備16個區段以上人力規模的投遞單位才可以評估試行，並聽取員工和工會回饋意見滾動修正，且還要需充分與工會各分會溝通才可試行，否則不排除發動必要抗爭。

中華郵政公司則回應指出，已要求各單位推動投遞群組化要因地制宜，並非適用到每個郵局，且也要妥善溝通，執行前要跟工會溝通並達成共識，採循序漸進，辦理後還是要參考基層回饋意見。

中華郵政說明，投遞群組化是因應人力調盈補虛，有些區段投遞量比較硬，有些比較鬆，透過群組化調盈補虛讓大家工作量平衡一點，將會逐步推動且充分溝通才會推行。

ET快訊
超哥驚人身家起底！做長照20年賺億萬　開箱黑卡爆紅
快訊／11縣市低溫特報　今日下午起「下探10度°C↓」
寒流正在南下！全台有雨越晚越冷　「北台灣最凍-1°C」時間曝
密錄器畫面曝！超哥不忍了痛扁Toyz　手拿飲料上警車
慶公司25周年！大老闆表演「進入鐵籠」當場摔死
彰化6指超人媽媽！3寶媽截肢又罹癌　考上居服員重返職場
Toyz被扁導火線！「連拋3問句」下秒挨揍　超哥：他一直挑釁
Toyz劇本殺！他曝直播1幕有破綻：就是劇情

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz告殺人未遂　法律粉專曝：頂多判1-2個月，易科罰金3-6萬結案

超哥扁人前一天發文曝　遭酸：一個Toyz讓你現形

快訊／11縣市低溫特報　今日下午起「下探10度°C↓」

寒流正在南下！今全台有雨越晚越冷　「北台灣最凍-1°C」時間曝

超哥當街揍Toyz　陳沂酸「就是個玻璃心89」：有機會祝刑安

與雲林鄉親感性對談棒球人生　張泰山分享自傳《HOME RUN》

痛毆Toyz「超哥現在最怕1點」　律師曝：我一定獅子大開口

用AFTEE買虎航機票9折！買「飛杜拜機票」送博物館、樂園門票

圤智雨揭「Toyz劇本殺」！曝直播1幕有破綻：就是劇情

郵局投遞搞「群組化」！工時恐增加　工會怒沒配套將抗爭

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

聽媽預告「要加班晚點回家」　女兒奶音狂示愛：超級想妳

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

Toyz告殺人未遂　法律粉專曝：頂多判1-2個月，易科罰金3-6萬結案

超哥扁人前一天發文曝　遭酸：一個Toyz讓你現形

快訊／11縣市低溫特報　今日下午起「下探10度°C↓」

寒流正在南下！今全台有雨越晚越冷　「北台灣最凍-1°C」時間曝

超哥當街揍Toyz　陳沂酸「就是個玻璃心89」：有機會祝刑安

與雲林鄉親感性對談棒球人生　張泰山分享自傳《HOME RUN》

痛毆Toyz「超哥現在最怕1點」　律師曝：我一定獅子大開口

用AFTEE買虎航機票9折！買「飛杜拜機票」送博物館、樂園門票

圤智雨揭「Toyz劇本殺」！曝直播1幕有破綻：就是劇情

郵局投遞搞「群組化」！工時恐增加　工會怒沒配套將抗爭

牛肉麵、海鮮粥都有！　「6款庶民台菜美食」超商限定開吃

Toyz告殺人未遂　法律粉專曝：頂多判1-2個月，易科罰金3-6萬結案

星巴克2023年最熱銷飲品排行　最受歡迎星冰樂出爐

2024「格雷系穿搭」強勢襲來！高級質感灰如何穿得好看一次教給你　

練到半夜2點⋯鐵門已關！富邦啦啦隊「翻牆」離開球場

超哥把Toyz打到滿頭包！好友助陣踹一腳也慘了　警將通知到案

超哥扁人前一天發文曝　遭酸：一個Toyz讓你現形

快訊／11縣市低溫特報　今日下午起「下探10度°C↓」

機場捕獲「泫雅、龍俊亨甜蜜遊美國」　機艙黏TT大方秀素顏

女大生當街被上銬！穿「露肚裝戰袍」夜店狂嗨　酒駕撞人還笑

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

一家五口全變街友　社工目睹震撼

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

兒雞雞很小！夫怪妻懷孕天天喝飲料　醫戳破盲點

全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5度

華航班機突掛「緊急代碼」　折返桃園機場

「濕冷寒流」今南下！明全台有雨　連3天恐跌破5℃

陸網紅Sean台灣尋車　竟半小時內找到

女怒男友堅持生2胎　還想管理薪水

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

都是「Toyz劇本殺」！圤智雨揭1幕有破綻

最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

學測高雄左營高中考場提前1分鐘鈴響

學測搞烏龍！結束鈴提前響起「考生痛哭」　大考中心：送考委會審議

更多熱門

相關新聞

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

高鐵原定發放2.3個月年終獎金，不過高鐵企業工會訴求應有4個月，日前宣告不排除罷工，今(19日)高鐵勞資二次調解達共識，拍板年終從2.3個月提高到3.8個月，加上2.2個月績效獎金，總獎金逾6個月，高鐵企業工會宣布，罷工行動落幕，此次爭取到獎金為歷年最高獎金。

大台南總工會愛心物資快遞職災弱勢勞工

大台南總工會愛心物資快遞職災弱勢勞工

機師不排除最快春節罷工　長榮航空：不放棄任何與工會協商機會

機師不排除最快春節罷工　長榮航空：不放棄任何與工會協商機會

向堅守前線國軍致敬！中華郵政推春節勞軍包裹郵資8折

向堅守前線國軍致敬！中華郵政推春節勞軍包裹郵資8折

中華郵政開缺　月薪53K搶破頭

中華郵政開缺　月薪53K搶破頭

關鍵字：

中華郵政投遞群組化工會台灣郵政產業工會，中華郵政工會

讀者迴響

熱門新聞

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

超哥店內女員工「還原衝突過程」

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

一家五口全變街友　社工目睹震撼

超哥餐廳地標被洗版！粉絲：寫評論送拳頭

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

郭鬼鬼見Toyz遭毆　「我當初就動手過」

彰化路面深夜氣爆！柏油路炸成碎塊

即／Toyz評論吃拳頭　超哥被逮捕

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

更多

最夯影音

更多
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面