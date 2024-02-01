2月2日世界濕地日　台東縣府邀您一起來到濕地散散步





▲台東縣內有5個國家級重要濕地以及1個地方級重要濕地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

藍天碧海、綠蔭繚繞，是來訪旅客對台東的第一印象，在台東縣得天獨厚的地理環境之中，孕育著豐富且多元的生物棲地，包含5個國家級重要濕地以及1個地方級重要濕地，不論是天然濕地或是人工濕地，都具有著淨化水質、儲碳、營造生物棲地以及氣候調適等功能。環保局表示，2月2日為「世界濕地日」，邀請縣民朋友們或遊客到濕地散散步，享受專屬於台東的慢生活。

台東縣環保局指出，台東轄內有包含大波池濕地、新武呂溪濕地、卑南溪口濕地、大鬼湖濕地、小鬼湖濕地等5個國家級重要濕地，及關山人工濕地1個地方級重要濕地，濕地具有涵養水分、營造優質生物棲地等功能，更具有將大氣中二氧化碳吸存在濕地之中的功能，同時肩負著處理民眾生活廢水的使命，可有效的減少水中污染物流入河川之中，降低溪流生態系的影響，而水中的污染物也可透過人工濕地，有效的轉化為濕地的養分，達到污染淨化、營造生物棲地的目標。

台東縣環保局提醒，人工濕地屬於污水處理設施，不建議進行親水遊憩行為，以減少皮膚不適的情況產生，並且秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，減少對濕地生物的影響。