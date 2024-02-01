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台東縣議長吳秀華與警察局長慰勉關山警　發「大吉」紅包

▲議長吳秀華與局長梁東山，前往關山警察分局致贈茶點及茶葉慰勤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲議長吳秀華與局長梁東山，前往關山警察分局致贈茶點及茶葉慰勤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議會議長吳秀華與縣警局局長梁東山，因體恤官警於過年期間執行「113年加強重要節日安全維護工作」的辛勞，於日前，前往關山警察分局致贈茶點及茶葉慰勤，激勵官警工作士氣。合影時該分局以宏亮的「slogan」回敬吳議長，最後一句「吳議長！我愛您」！更讓議長笑開懷，臨行前還與IG擁9萬多粉絲巡官蔡尹齊合拍，俏皮的說「別把拍成媽媽跟女兒這樣唷」，整場慰問活動充滿年味及暖意，也讓官警稍微「鬆」一下。

▲議長吳秀華與局長梁東山，前往關山警察分局致贈茶點及茶葉慰勤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

吳議長於致詞時表示，我本身也是警眷，特別了解警察同仁的辛苦，特別是關山分局轄內有非常多知名的景點，每年大概都是迎來最多遊客的地方，特別準備一些茶點及茶葉，希望能夠慰勞大家的辛勞，也祝福大家新年快樂，新的一年一切平安，龍年行大運。隨後吳議長發給每位同仁「大吉」紅包，雖是「禮輕」、但是「情義」重，讓大家不論在工作或是家庭都能夠「吉祥平安」！

梁局長也慰勉同仁，台東縣是觀光大縣，那民眾也是來這邊民勝風景地區享受春節假期，希望同仁保持服務的態度，把他們都當成自己的好朋友，到我們的家鄉來旅遊，讓他們感受到我們的熱情與專業，最後敬祝大家新年快樂。

▲議長吳秀華與局長梁東山，前往關山警察分局致贈茶點及茶葉慰勤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局表示，感謝吳議長與梁局長於「113年加強重要節日安全維護工作」前，至分局慰問，實在「揪感心ㄟ」！所有同仁將持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸工作，來為全體縣民及來自全國的遊客提供優質的服務！另有提供大額存提款護鈔及舉家外出住居安全維護等加值服務，請民眾多加運用，若發現可疑人事物，請撥打110報案，警察將儘速前往並提供妥適處置，以維護民眾生命財產安全。

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