台東白牌車私自攬客　只賺100元挨罰10萬...這下慘了！

▲取締白牌車違規攬客。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

年節將至觀光人潮湧至，為維護民眾乘車安全及保障合法運輸業者權益，台東監理站稽查人員於日前偕同台東縣警察局交通隊於台東市區針對民眾檢舉疑似白牌車輛予以攔檢，發現1輛小客車載客1人，駕駛雖辯稱為乘客租車，只是未攜帶出租單，但乘客坦承由台東市區搭車至台東市某飯店，且付費車資100元，台東監理站依規定處罰駕駛10萬元罰鍰，吊扣駕照4個月，及違規營業車輛吊扣牌照4個月。



台東監理站站長洪美芳表示，為確保民眾搭車安全及合法計程車駕駛經營權益，監理站持續不定期不定點，在火車站、風景區稽查，如接獲民眾舉報白牌車違規營業情事，也會辦理專案稽查取締，只要「白牌車」一經取締，依據公路法77條第二項規定：「未經申請核准，而經營汽車運輸業，得依情節輕重，處罰新台幣10萬以上2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年，或吊銷之，非滿2年不得再請領或考領」。如此重罰不外乎是希望遏止白牌違法攬客歪風，並保障合法業者權益及民眾行的安全。



洪美芳表示，由於白牌車暗藏乘車風險，不僅違法且沒有投保乘客保險，呼籲民眾應多利用大眾運輸工具或使用合法車輛，勿因貪圖一時方便搭乘，若發生爭議恐投訴無門，得不償失。