未落實環境衛生清潔！屏東環保局去年開罰1838件　罰金近3百萬

▲年節將至，縣環保局籲請民眾落實清除登革熱孳生源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



去(112)年國內登革熱本土病例一整年共累積2萬6384個案例數，尤其以南部縣市為好發地點，屏東縣政府環保局秉持從嚴查報積極防疫下，疫情得以控制，而過程中有許多土地所有權人因未善盡管理人之責，致散置垃圾、堆置雜物、積水或雜草叢生，導致孳生病媒蚊之虞，共告發裁處有關亂丟菸蒂或檳榔渣、亂貼廣告物、空地雜草逾50公分未修剪，以及土地堆置垃圾致髒亂等，違反環境衛生案件共計1838件，裁罰金額近300萬元。

縣府環保局表示，去年國內登革熱疫情嚴峻時，縣內某政府機關出租於屏東市自立路之土地，因承租人未善盡管理人之責，有孳生病媒蚊疑慮，經縣府環保局派員稽查，發現該筆出租地內有散置廢棄臉盆、輪胎、盆栽及垃圾等廢棄物，另該地圍牆內種植之樹木疏於管理，使多棵樹木長出圍牆外，造成落葉及花卉散落，不僅有礙觀瞻，更對環境衛生產生不小的影響，依違反廢棄物清理法裁罰上限6,000元並要求限期改善，此外，環保局當時亦同樣要求該機關於P基地雜草叢生情況限期改善，雖然該機關於期限內修剪雜草完成，惟半年後該處雜草再度超過50公分，環保局已於近日改善完成，並告知該單位日後需加強管理維護，否則將予以重罰。

環保局表示，依據「屏東縣空地空屋管理自治條例」第4條規定，如空屋或空地有雜草高度超過50公分未修剪、有污染環境之虞的廢棄物、堆置有礙環境衛生之物品，以及孶生病媒源或有發生傳染病之虞，若經縣府通知或限期應清理而不清理時，可裁處1,200元至6,000元罰鍰，且可按次連續處罰。

也再度呼籲不管擁有空地之民眾、政府機關或道路權管單位等，如有閒置、荒廢的土地或建築物四周空地常見雜草生長，皆應定時巡視環境，維護土地內環境衛生管理，善盡地主管理的責任。另戶外有積水容器未清除進而導致病媒蚊產生等狀況，若遭到民眾陳情且查證屬實，將依相關規定開罰，請民眾切勿以身試法，以保障全體縣民健康。

由於農曆春節即將到來，縣內33鄉鎮市公所已公布春節期間垃圾收運時間，呼籲民眾落實資源回收再利用；至於巨大廢棄家具清運，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡安排清運。

縣環保局提醒民眾，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，並請民眾務必配合清潔隊春節休假期間將垃圾包好，不要隨意丟棄造成髒亂，以維護環境清潔。