因應氣候暖化！屏東縣籲做好「巡倒清刷」　防治登革熱疫情

▲屏縣府籲因應氣候暖化持續做好「巡、倒、清、刷」， 防治登革熱疫情 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內登革熱本土病例2023年一整年共累積26,384個案數，屏東縣在縣府各單位、環保局、衛生局及各鄉鎮市公所積極防疫下，疫情得以控制於400個案數而不至於在社區廣泛傳播，為南高屏三縣市登革熱熱區中，疫情控制最佳之縣市。

目前進入冬季，雖國內登革熱整體疫情呈下降趨勢，但依中央氣象署資訊，受全球聖嬰現象影響，氣候趨於暖化，白天溫度仍適合斑蚊生長及活動，屏東縣政府提醒民眾不可輕忽，民眾仍應積極做好居家環境整理整頓，落實「巡、倒、清、刷」登革熱防治四大步驟，巡檢居家室內外可能積水的容器、倒掉積水、減少及清潔使用的容器、刷除蟲卵等。

另清除屋簷排水槽積水、頂樓閒置的容器、廢棄水塔、花瓶、花器底盤、廢輪胎及帆布等，甚至菜園積水容器也是防治重點，務必澈底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，做好個人防蚊措施，並持續配合政府執行防治工作，保全防疫成果。

縣長周春米表示，春節將至，縣府規劃於1月21日在東港鎮舉辦「113年屏東縣年終大掃除誓師曁掃街活動」，籲請各鄉鎮市公所於環境清潔週期間，動員轄內社區志工及民眾共同響應參與活動，澈底將環境孳生源清除，期許本縣能於春節前除疫滅孑，讓家家戶戶歡慶過好年。