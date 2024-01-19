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社會 社會焦點 保障人權

合板工廠排廢油污染萬丹大排　屏東環保局3路逮原兇…最高罰300萬

▲環保局追查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲環保局追查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣環保局於今（19）日上午接獲通報萬丹大排疑似遭油污染，立即派員兵分2路巡查，搭配空拍機搜證並鎖定可疑污染源後，終於發現污染源為上游的木合板製造工廠，該廠因機械歲修遺留廢潤滑油未妥善收集處理，經廠內水溝流出外面水體致污染萬丹大排。

稽查員立即採水送樣並要求啟動油污緊急應變，圍堵油污再持續外流，環保局依違反水污染防治法第30條規定告發，最高可處300萬元罰鍰。

▲環保局追查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲環保局追查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保局表示，稽查員接獲通報後趕抵現場，發現萬丹大排溪水表層有油花，隨即採集送驗。為避免油污持續擴大，稽查人員先以空拍機確認油污範圍，並循線追查污染源，終於查獲污染源為上游的木合板製造工廠，廠方人員因進行機械歲修，廢潤滑油未妥善收集，致沿著排水溝逕排放至廠外，環保局立即要求啟動緊急應變措施，佈設吸油棉（索）將廢潤滑油攔阻於廠內排水溝，成功避免廢油再持續外洩，恐將造成環境不可想像的危害。

環保局指出，河川污染來源千變萬化，多屬間歇性發生且稍縱即逝，為取得污染水體相關事證，稽查員往往身處險境，須保持高度機動性並發揮鍥而不捨精神，才能立即查獲並阻絕污染源，避免污染持續擴大。也呼籲各行各業於歲修保養時，清潔或保養之廢（污）油/水均應妥善收集處理，油污染河川水體水質，往往造成魚群無法呼吸而暴斃、釀河川生態失衡且徒增清理成本；尤其事業如發生廢油外洩情形，依法應立即採取應變措施並於三小時內通報環保局，也呼籲縣民朋友倘發現任何污染，可打7351928公害陳情專線通報，共同守護河川水體品質。

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