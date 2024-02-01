柯建銘強調不會灌票給黃珊珊　「換取雞肋的副院長可能嗎？」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團推派立委黃珊珊參選立法院長，有藍營媒體人呼籲民進黨，可以灌票給黃珊珊、阻止國民黨立委韓國瑜當選。對此，民進黨團總召柯建銘31日深夜表示，藍白合保送韓，民進黨雖輸但站穩立場「是短空長多。」他也強調，民進黨不會自亂陣腳，灌票給黃珊珊，換取雞肋的副院長，讓游院長變成交換的工具，或是另類林耕仁，可能嗎？

柯建銘表示，從1月15日黃國昌拋出與立法院長職權無關的國會改革之起手式，自己一眼望穿，是老套詐術而已，大聲量、大表演，以用來掩飾未來保送韓國瑜的遮羞布，第一天踩死民進黨底線：「我們不會乞求而失去原則，只有民眾黨無條件起義來歸」，「民眾黨投自己就是保送韓國瑜，沆瀣一氣、共同沈淪而已，這是柯P的選擇」。

柯建銘分析，藍白合保送韓，韓國瑜看起來贏，其實是輸，「是短多長空」。我們雖輸，但站穩立場，敗而不恥，敗而不傷，輸亦贏，政治首重原則、立場、信任。「我們是短空長多。」

柯建銘強調，當敵人設個陷阱，請君入甕，自己投懷送抱，必死無葬身之處，他身為民進黨立法院黨團總召，須有這種危機處理能力，是我的天職。是故：也不會自亂陣腳，灌票給黃珊珊，換取雞肋的副院長，讓游院長變成交換的工具，或是另類林耕仁，可能嗎？

柯建銘表示，請大家不要被柯P、黃國昌之流牽著走、洗走，這是柯P一貫伎倆，騙術而已！藍白合，年輕的柯粉不會崩盤淚崩？「我們要為柯P解套嗎？」

柯建銘指出，最重要的是，民進黨不只是與藍白戰而已，還有背後中國那隻看不見的手，敗而恥，敗而傷，是完敗，「如何面對我們的支持者？有東山再起的機會？」