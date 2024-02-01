許智傑唱「雄中之歌」走紅毯　中生代綠委組大叔陣線

▲民進黨鍾佳濱、郭國文、張宏陸（由左至右）組成「國會大叔陣線」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新國會今（1）正式展開，113位立委們走上紅毯「星光大道」，不少立委們攜家帶眷，特別費心準備各種行頭搶佔媒體版面。連任成功的民進黨立委許智傑與親友們一同高唱「雄中之歌」進場，同為中生代的立委郭國文、鍾佳濱、李昆澤、張宏陸則組成「國會大叔陣線」，主打大叔有經驗，所以在國會都有好表現。

許智傑今天穿著高雄中學制服入場，他笑稱，這已經是他第四次穿雄中制服報到，陪同自己走紅毯的校友們也越來越多，未來會發揮雄中「實事求是」的精神，把「南部人」精神發揚光大。

在「國會大叔陣線」每位成員從政經驗都超過25年的狀況下，郭國文自嘲說，青年派有「這個世代」連線，而自己則是「上個世代」的大叔，這些人的從政年份說不定就超過這個世代成員的年紀，也因為國會大叔都有長年的政治歷練，能夠將累積的經驗活用，不管是國會問政、建設爭取、法案推動上都有亮眼成績。

郭國文強調，雖然年齡上是大叔，但心靈還很年輕，依舊保持著學運時從政的初衷，而大叔也會照顧年輕人，除了過去推動的青安貸2.0、修正所得稅落實0至6歲國家養等政策，未來也會持續加強與青年對話，透過軟、硬議題的合作，向外界展現大叔的能力，並關注低薪、物價與居住正義等「跨世代」議題。

▲許智傑今天上午與雄中校友們高唱「雄中之歌」入場。（圖／翻攝自共訊）