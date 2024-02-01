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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟韓國瑜當「同班同學」　黃捷樂喊：一起經營好班級

▲立法院新任立委報到，民進黨吳沛憶、黃捷、洪申翰。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷、洪申翰（由左至右）前往立院報到。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新科立委黃捷昔日在高雄市議會「翻白眼」一戰成名，如今將與高雄市前市長韓國瑜在立法院相逢，引發外界關注。黃捷今（1）上午在立法院報到後接受媒體聯訪說，她要跟「同班同學」說「好久不見」，希望同班同學好好相處，一起把這個班級經營好。

黃捷今天上午與同黨立委吳沛憶、洪申翰、沈伯洋等人一同前往立法院「走紅毯」亮相，並一同接受媒體聯訪。

黃捷表示，其實大家都很期待自己跟韓國瑜的會面，可以重逢成為「同班同學」，就是「好久不見」，而且兩人的研究室都抽到青島二館，將會成為「鄰居」，希望同班同學好好相處，一起把這個班級經營好。她說，希望可以為台灣留下點什麼，並做一點什麼，「過去都過去了，接下來我們就好好當同學吧」。

此外，針對未來國會三黨不過半的挑戰，黃捷表示，無論立法院長選舉結果如何，未來4年都要一起走下去，大家應該思考，未來面對立場分歧的情況，如何在有共識的事務上，共同推進一些成功的法案。

吳沛憶補充，對於新院長是否會延續開放國會，她確實感到擔憂，因此要呼籲新院長必須秉持議事中立原則、延續過去國會改革的成果，各黨派要共同推動對的價值，新國會三黨不過半，考驗著國會議員們，要非常努力爭取人民支持，在國會裡面進行溝通和遊說。

洪申翰坦言，三黨不過半對執政黨是很大的挑戰，民進黨將會更有靈活、彈性，尋求朝野共識，不過，民進黨也不會交換堅持的價值。他說，最重要的是，國會必須站在人民這一邊，唯有如此才能形成社會最大共識。

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