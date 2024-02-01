快訊／民進黨改投黃珊珊？　洪申翰：「游昌配」才是最好人選

▲吳沛憶、沈伯洋、黃捷、洪申翰（由左至右）前往立院報到。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會龍頭之爭結果今（1）中午即將出爐，對於媒體詢問，民進黨團是否改為支持民眾黨立委黃珊珊擔任立法院長？民進黨立委洪申翰上午受訪明確表示，民進黨推出「游昌配」，是最有資格領導下個4年的人物，不管是比經驗、比能力，民進黨推出的都是最好的人選。

洪申翰今天上午與同黨立委吳沛憶、黃捷、沈伯洋等人一同前往立法院「走紅毯」亮相，並一同接受媒體聯訪。他說，這段時間大家看到各黨派對國會改革的主張，國會改革並不是只有特定政黨的立委才會提出，希望未來在過去累積的基礎上，持續往下走。

洪申翰說，不管今天會選出誰作為未來4年的國會領袖，開放國會委員會的小組都應該走下去，並讓人民利益能夠在國會裡面呈現出來，而不只是朝野攻防的戰場。

▲民進黨立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷、洪申翰（由左至右）一同走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

沈伯洋表示，開放國會包括從2020年開始推動公開透明、數位化，以及國會面對國民的方向必須「國民化」，還有國會對於人民的「教學化」，讓民眾容易理解國會議事過程，否則就會失去對一般民眾教學的功能，希望未來可以延續跨黨派「開放國會」精神，達到國會議員保密義務等目標，希望大家能夠繼續支持此方向，建立與國際社會接軌的標準。

黃捷表示，這幾天4人針對開放國會的精神有諸多討論，希望延續過去開放國會的精神，因為這是國會改革非常重要的事項。她說，新的國會大家應該都支持開放國會的精神，呼籲不分黨派的國會議員們，大家一起把開放國會做得更徹底。

吳沛憶補充，對於新院長是否會延續開放國會，她確實感到擔憂，因此要呼籲新院長必須秉持議事中立原則、延續過去國會改革的成果，各黨派要共同推動對的價值，新國會三黨不過半，考驗著國會議員們，要非常努力爭取人民支持，在國會裡面進行溝通和遊說。

洪申翰坦言，三黨不過半對執政黨是很大的挑戰，民進黨將會更有靈活、彈性，尋求朝野共識，不過，民進黨也不會交換堅持的價值。他說，最重要的是，國會必須站在人民這一邊，唯有如此才能形成社會最大共識。最後，洪申翰說明，民進黨推出「游昌配」，是最有資格領導下個4年的人物，不管是比經驗、比能力，民進黨推出的都是最好的人選。