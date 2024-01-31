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社會 社會焦點 保障人權

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

▲▼新北市1名里長欠拒做酒測罰單18萬元，被行政執行署新北分署堵人催討，允諾過完年辦理分期付款，新北分署並提供「小知識」說明里長事務補助費存入專戶，就不能被強制執行。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北市一名里長積欠酒測拒測罰單18萬元，31日遭行政執行署新北分署催討，才允諾分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署今（31日）強制執行多件積欠酒駕罰鍰的個案，其中1名現任里長正準備從里辦公室騎機車外出，被執行人員衝過街攔下。里長尷尬地說，過年前為民服務的事情多，保證農曆春節過後會到案辦理分期付款，同時牢記這次教訓，不會再酒後騎車。對此，新北分署期盼這名里長兌現承諾，因此暫時保密其姓名。

這名40多歲里長去年1月21日農曆除夕當天下午1點多，騎機車被警員攔查，因拒絕做酒測，被新北市府交通事件裁決處裁罰18萬元。另外，他因無照駕駛等交通違規被開3張罰單，一共1萬3800元，又拖欠所得稅、車輛使用牌照稅與健保費等，林林總總加起來共欠費約24萬元，去年3月起陸續移送新北分署強制執行。

這名里長名下無存款、薪資等財產，對新北分署至少3次的書面催繳一概不理。為此，行政執行署今發動轄下各分署強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰專案，兵分多路執行數件個案，其中1隊人馬由行政執行官帶領，直撲這名里長的里辦公室，快抵達時，遠遠看見門口有人戴上安全帽，正要騎機車離開。

書記官箭步衝到對街攔人問話，確認就是里長本人，問他身為里民表率、為何不趕快繳清欠款？里長連忙請眾人進辦公室聽他訴苦，還原本件拒做酒測過程，稱他前一晚聚餐喝酒，隔天中午騎機車要到辦公室隨清潔隊收運垃圾，「差1個路口就到辦公室」，卻被警員攔檢，他怕宿醉破功，才選擇拒測。

▲▼新北市1名里長欠拒做酒測罰單18萬元，被行政執行署新北分署堵人催討，允諾過完年辦理分期付款，新北分署並提供「小知識」說明里長事務補助費存入專戶，就不能被強制執行。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北分署提供「小知識」說明里長事務補助費若存入專戶，就不能被強制執行。（圖／行政執行署新北分署提供）

里長表示，他並非故意躲債，但他是專職里長，除了每月5萬元里長事務補助費、別無其他收入，而且小孩仍在求學、老婆生病需長期治療，又還欠朋友錢，手頭不寬裕，每月勉強可分期繳納5000元到1萬元。

這名里長不經意透露，他本非這一里的居民，是被朋友慫恿跟資助，才在2022年從別區遷戶籍跨轄來選里長，結果首次參選就當選。執行官等人聽完誇他厲害，來自隔壁區而不是隔壁里還能選上，期許他以身作則。對此，里長尷尬回應，過年前為民服務事項多，保證過完農曆春節就去辦分期付款，強調這次教訓很深刻，再也不會酒後騎車。

新北分署同意再給這名里長一次機會，若承諾跳票，因他已將里長事務補助費開立專款專用帳戶存放，依法務部函釋，不能強制執行扣抵欠費，但之後若繼續置之不理，必要時可能會動用聲請法院裁定管收的終極手段。

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