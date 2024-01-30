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社會 社會焦點 保障人權

男騎車闖紅燈被攔！他辯「前面沒車就過了」　車上還有2瓶竹葉青

▲桃園市劉姓男子今天早上騎電動機車行經桃園區後站闖紅燈，當場被員警攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子今天早上騎電動機車行經桃園區後站闖紅燈，當場被員警攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉醒男子今（30）日早上，騎乘電動自行車行經桃園區後站時，不顧前方路口是紅燈仍強行通過，不料員警站在前方當場攔查，劉姓男子竟回覆「前方沒車，所以就直接通過」，員警訊問時，聞到劉男混身濃厚酒味，經酒測後酒測值為每公升0.29毫克，已明顯超標，員警在其置物箱中查出有2瓶竹葉青，劉男則坦承昨晚入睡前與早上出門前有喝兩口禦寒，沒想到這樣就超標。

▲桃園市劉姓男子今天早上騎電動機車行經桃園區後站闖紅燈，員警攔查後一臉茫然。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子今天早上騎電動機車行經桃園區後站闖紅燈，員警攔查後一臉茫然。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局大樹派出所警員黃蓉蘋今天上午進行攔檢勤務，發現1輛電動自行車闖紅燈，立即趨前攔查，78歲的劉姓男子聲稱有看到紅燈，但「前方沒車就直接通過」，女警聞到劉男混身散發酒味，詢問劉男是否有飲酒？

劉男辯稱，昨晚10時入睡前有喝一點酒助眠，但經過一夜應該沒酒精反應，女警在自行車置物箱中發現有2瓶竹葉青酒，劉男想起早上出門運動前因天寒喝了兩口酒禦寒，沒想到還是違規被逮，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局強調，未來酒駕、闖紅燈等違規，將直接拆卸車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局強調，未來酒駕、闖紅燈等違規，將直接拆卸車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局強調，今年為加強重要節日安全維護工作，將自2月1日晚間10時起至2月15日24時止，期程共計15天，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，藉由加強各項勤務作為，包含在治安面加強金融機構、超商、加油站、彩券行等安全維護、交通面則是針對各風景區、傳統市場、百貨、大賣場、交流道、火車站、宮廟等易湧現人車潮地點實施交通管制疏導。

另外亦針對「酒後駕車、闖紅燈(不含紅燈右轉)、嚴重超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉、路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、道路障礙」等重點違規項目來加強取締告發，目的要讓民眾安心與快快樂樂過個農曆新年。

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