酒駕男不繳9萬罰鍰　嘉義老家恐遭查封！執行署苦勸：你媽還住那

▲民眾因酒駕9萬元不繳，嘉義老家險遭查封，經執行署再三勸繳後立即全部繳清 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為保障用路人安全，貫徹政府酒駕零容忍之政策，法務部行政執行署嘉義分署對於駕駛人因酒駕所受之裁處罰鍰，均專案依法積極、迅速執行。郭姓民眾於107年7月26日在台北市和平西路酒後駕車被警察攔查酒精濃度超過標準值，經台北市交通裁決所裁處罰鍰新台幣9萬元，郭男因未繳納罰鍰被移送嘉義分署強制執行。

嘉義分署收案後積極調查郭男財產狀況，依照他名下土地上房屋稅籍資料顯示該戶籍地房屋為其所有，隨後派員前往現場勘查房地。執行人員抵達後發現郭男並未居住於該處平房，僅其年邁母親於該處生活。其母表示郭男在外地工作，平日甚少回家，不知道兒子怎麼會酒駕，言詞中顯示出對其子的擔心。

執行人員告知其子酒駕罰鍰不繳，依法會對其名下財產強制執行後，郭母表示會想辦法通知其子繳納罰鍰。為免除郭母擔心以致影響正常生活，執行人員並未對該處房地張貼查封公告，而是再三勸諭轉知其子儘速自行繳納，如無法一次繳清欠款也可申請分期繳納，以免房地被法拍。郭男仔細權衡利弊得失後，全數繳清9萬元罰鍰。

「執行有愛，公義無礙」向來是行政執行署的努力目標，故兼採溫暖、堅韌之執行手段，同時兼顧義務人及其家人的最佳利益，以謀求公義與關懷之平衡。嘉義分署同時再度提出呼籲，酒駕是全民公敵，民眾尾牙春酒聚餐應避免酒後駕車以免害人害己。