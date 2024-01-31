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中國M503航線爭議！　王國材：「金門、馬祖」恐有飛安疑慮

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

文／中央社

中國大陸民航局昨晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置（也就是不再偏西飛、更近海峽中線）。交通部長王國材今天表示，若兩岸無溝通，金門、馬祖航班有飛安疑慮。

中國於2015年啟用的M503航線，當時經台灣抗議後，以海峽中線往西偏置6海浬飛行。
中國大陸民航局昨晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線的銜接航線W122、W123，由西向東飛行。

中國取消M503飛行偏置 分析：加大台灣空防監測壓力
交通部上午舉行113年新春記者會，王國材接受體聯訪表示，對中國大陸民航局的做法感到遺憾，因M503靠近台北飛航情報區，距離海峽中線只有4.2浬，天候不佳時，飛機會偏東飛行，對台灣的民航機與軍機有衝突，兩岸應溝通，這是一個嚴肅的問題。

王國材說，W122航線與馬祖南北竿機場及W123線與金門機場都很接近，如兩岸沒有溝通航班起降時的平行距離與高度，會有飛安的疑慮。

王國材說，後續由軍方與民航局共同研擬對策，由國安單位統一處理。

M503航路是中國於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣反對，2018年初，中國片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線，影響春節加班機航班。

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