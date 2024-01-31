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M503爭議危飛安！民航局嗆「後果中方承擔」　近我空域將要求離開

▲▼M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

▲M503、W122和W123航路爭議危及我空域飛安。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

大陸2月起M503航線北向南不再偏西航行，並啟用W122、W123航線西向東飛行，逼近海峽中線，危及金馬航班飛安，民航局今怒嗆是不負責任作為，「可能產生後果需由中方承擔」，將嚴密掌握，遇有航空器接近我空域，即向中方航管強烈要求將航空器帶離等因應，持續執行到中方願意與我方協商確保飛航安全為止。

針對中國片面改變M503航路飛行偏置等相關措施，民航局表示，已影響飛行安全，交通部民航局深表遺憾，嚴正抗議並要求儘速協商。

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民航局不滿指出，中方上述措施，將使飛航M503、W122及W123之航班，在航路上同時雙向飛航，不僅造成航管困難，而且若遇到不良天候或飛行操作異常，可能導致飛航航班進入我方空域及雙方航班交錯飛航的危險狀況，大幅升高飛安風險。

民航局表示，依國際民航組織劃設新航路之規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。我方因飛安疑慮曾要求中國與我就前述航路進行溝通，104年3月雙方同意M503航路在實際飛行時將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

M503航路距台北飛航情報區邊界最近處僅4.2浬，W122航路緊鄰我馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬；W123更貼近我金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，民航局表示，在雙方空域間隔甚小下，尤須關注飛安問題。中國民航部門罔顧飛航安全且漠視雙方104年3月29日溝通結果，自107年1月4日起，在未經溝通情況下片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使我飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險。

針對昨日中國方面進一步宣布M503航路不再帶偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，民航局強調，此舉使航管困難及飛安風險進一步升高，這等不負責任的作為，不僅嚴重影響我既有金門、馬祖航路之飛航安全，同時也升高區域飛航的風險，其可能產生的後果，必須由中方承擔。

確保飛航安全為全球民航產業發展的基礎，民航局強烈要求，中方依國際規範就相關航路的使用儘速與我方展開溝通，建立雙方航管單位之作業協調程序。

另民航局為確保台北飛航情報區及馬祖、金門民用航空器運作安全，民航局表示，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向中方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施。此等暫行因應措施將一直持續執行到中方願意與我方進行協商，並能確保飛航安全為止。

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