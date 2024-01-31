春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

▲高鐵預估初二到初五是春節疏運高峰。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，高鐵加開461班次，預估2月11日初二到14日初五將是疏運尖峰；台鐵則加開256班次，運能提升6.5%。國內航空也開出2316架次，預估可疏運近20萬人；離島交通船也開出1182班，可疏運24萬人次。

高鐵春節期間自2月6日至15日加開461班次，總計疏運期間10日雙向開行1875班次，班次運能較平時提升29%，每日雙向班次數依疏運之尖離峰日分別提供167班到209班次不等。交通部鐵道局預估，2月11日初二到14日初五為疏運尖峰。

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鐵道局表示，高鐵春節疏運期間維持自由座服務，尖峰時段部分車次調整自由座車廂至2到8節，疏運當日將視車站人潮狀況，啟動臨時增開全車自由座班次，紓解尖峰時段旅運需求；高鐵也事前預估分時運量，分配各站各車次自由座旅客乘車人數，確保各站旅客乘車權益。

台鐵公司則依據春節連假疏運計畫，投入新車、增加運能，全線加開256列次，平均每日可增加1萬2144個座位，整體運能較平日提升6.5%。

台鐵公司表示，台鐵備有充分的預備列車編組及機力，可以視旅客需要，隨時再加開列車，充分滿足疏運需求。

▲台鐵春節運能增加6.5%。（資料圖／記者李姿慧攝）

春節航班部分，民航局表示，春節疏運期間共提供2316架次、19萬7826個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位，航空公司並將視旅客需求情形以及機隊調度狀況適時加開班機以疏運旅客。

各航線目前規劃之航班運能，包括台灣本島航線開出146架次，提供1萬0220座位數；澎湖航線則有1060架次，提供9萬2722座位數；金門航線共780架次，提供8萬1126座位數；馬祖航線開出148架次，提供1萬0198座位數；東部離島及金門-澎湖航線則有182架次，提供3560座位數。

交通部航港局也在2月7日起至15日啟動春節疏運，航港局表示，今年春節假期與往年相比天數略少，預估返鄉及出遊人潮將更為集中，目前均已協調督導各航線船舶運送業者全力支援運能提供，台灣本島與離島間8條航線預計開航1182航次，預估可提供24萬789人次之運能，至金馬小三通4條航線，預計開航180個航次，預估可提供5萬0284人次運能。