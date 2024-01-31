　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

▲▼高鐵投票返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵預估初二到初五是春節疏運高峰。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，高鐵加開461班次，預估2月11日初二到14日初五將是疏運尖峰；台鐵則加開256班次，運能提升6.5%。國內航空也開出2316架次，預估可疏運近20萬人；離島交通船也開出1182班，可疏運24萬人次。

高鐵春節期間自2月6日至15日加開461班次，總計疏運期間10日雙向開行1875班次，班次運能較平時提升29%，每日雙向班次數依疏運之尖離峰日分別提供167班到209班次不等。交通部鐵道局預估，2月11日初二到14日初五為疏運尖峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鐵道局表示，高鐵春節疏運期間維持自由座服務，尖峰時段部分車次調整自由座車廂至2到8節，疏運當日將視車站人潮狀況，啟動臨時增開全車自由座班次，紓解尖峰時段旅運需求；高鐵也事前預估分時運量，分配各站各車次自由座旅客乘車人數，確保各站旅客乘車權益。

台鐵公司則依據春節連假疏運計畫，投入新車、增加運能，全線加開256列次，平均每日可增加1萬2144個座位，整體運能較平日提升6.5%。

台鐵公司表示，台鐵備有充分的預備列車編組及機力，可以視旅客需要，隨時再加開列車，充分滿足疏運需求。

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵春節運能增加6.5%。（資料圖／記者李姿慧攝）

春節航班部分，民航局表示，春節疏運期間共提供2316架次、19萬7826個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位，航空公司並將視旅客需求情形以及機隊調度狀況適時加開班機以疏運旅客。

各航線目前規劃之航班運能，包括台灣本島航線開出146架次，提供1萬0220座位數；澎湖航線則有1060架次，提供9萬2722座位數；金門航線共780架次，提供8萬1126座位數；馬祖航線開出148架次，提供1萬0198座位數；東部離島及金門-澎湖航線則有182架次，提供3560座位數。

交通部航港局也在2月7日起至15日啟動春節疏運，航港局表示，今年春節假期與往年相比天數略少，預估返鄉及出遊人潮將更為集中，目前均已協調督導各航線船舶運送業者全力支援運能提供，台灣本島與離島間8條航線預計開航1182航次，預估可提供24萬789人次之運能，至金馬小三通4條航線，預計開航180個航次，預估可提供5萬0284人次運能。

ET快訊
快訊／日本「火力發電廠」爆炸！　黑煙狂冒
李連杰愛妻利智「瘦到兩頰凹陷」！　62歲近況照曝
批民眾黨「演半天只會挑撥」　媒體人開轟：沒見過這樣自私的黨！
快訊／公款租豪車飛機、上招待所！　董事長揮霍10億慘了
大谷翔平罕見怒了！　主動發文澄清
快訊／替樂天女孩私接！陳元凱聲押、浦韋青50萬交保
快訊／被打到蹲地尖叫！　溫翠蘋首發聲
騎士「假牙掉出」遭輾斃！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄「生鮮先生」竄改日期！過期高檔食材變鮮貨　無良老闆慘了

見證一家三代情牽政大　校方補發百歲新聞系友畢業證書

過年水果變貴了！比去年漲16%　龍虎斑和鯧魚漲1成

這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼　網嚇：容易砸手機

在職最後1天遭判刑！輔大校長江漢聲：上訴到底「爭一生清白」

春節最強市集！「駁二小夜埕」初一到初五登場　看黃色小鴨吃美食

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

妹子被朋友酸「竹竿沒奶」沒男人會愛！一票喊：這點比有奶更重要

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝　籲旅客「提前3小時報到」

流感、新冠患者狂增！他診所看病「1小時起跳」爆心累　網洗版+1

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

高雄「生鮮先生」竄改日期！過期高檔食材變鮮貨　無良老闆慘了

見證一家三代情牽政大　校方補發百歲新聞系友畢業證書

過年水果變貴了！比去年漲16%　龍虎斑和鯧魚漲1成

這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼　網嚇：容易砸手機

在職最後1天遭判刑！輔大校長江漢聲：上訴到底「爭一生清白」

春節最強市集！「駁二小夜埕」初一到初五登場　看黃色小鴨吃美食

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

妹子被朋友酸「竹竿沒奶」沒男人會愛！一票喊：這點比有奶更重要

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝　籲旅客「提前3小時報到」

流感、新冠患者狂增！他診所看病「1小時起跳」爆心累　網洗版+1

投錯正副院長國民黨將祭黨紀　朱立倫下軍令：絕不允許任何跑票

雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

讓民眾找得到！　台中警2月起增設169機動派出所

「國民黨不欠民眾黨！」　前藍委轟白營：沒有善意只有政治

高雄「生鮮先生」竄改日期！過期高檔食材變鮮貨　無良老闆慘了

快訊／日本愛知縣「火力發電廠」驚傳火警　傳爆炸聲、狂冒黑煙

不敵義國小將　德國前球后柯珀林茲女網賽首輪遭淘汰

透納加盟藍鳥後　名記者曝巨人或小熊最有望搶下查普曼

領養犬貓有機會「幫毛孩點光明燈」　新北5廟宇提供寵物點燈

見證一家三代情牽政大　校方補發百歲新聞系友畢業證書

腳邊有異物！主人驚醒　掀棉被見「貓咪產子」

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳開運法」

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

2／3送神日！禁忌、開運一次看

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

台灣虎航夏季航班第3波優惠來了！單程機票799元起　10點開搶

鳳梨酥吃膩了！拜訪日本客戶　PTT推2伴手禮

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

小學兒「數學題目」超難　醫師爸卡關想一晚：Orz

不是三上悠亞！AV女優YTR「訂閱最高是她」

《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實：3／31起分批資遣200人

更多熱門

相關新聞

過年陽明山走春賞花去　交通攻略北投警報你知

過年陽明山走春賞花去　交通攻略北投警報你知

龍來看！今年陽明山花季將開跑，不少民眾會利用春節假期前往陽明山走春賞花，為維護交通秩序，北投警分局將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並聯合士林警分局實施交通管制，讓市民安心過好年，好運龍總來。

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝

中國片面啟用W122、W123航路！交長：違反國際案例　金馬航班照飛

中國片面啟用W122、W123航路！交長：違反國際案例　金馬航班照飛

走春來賞花　動物園花季活動登場

走春來賞花　動物園花季活動登場

鐵飯碗來了！高鐵要招100名維修資訊人才　月薪48K起

鐵飯碗來了！高鐵要招100名維修資訊人才　月薪48K起

關鍵字：

春節高鐵台鐵民航局航班離島交通船航港局疏運交通

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

日2正妹盲測「超哥丼飯」變臉：米飯超派甲

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面