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研究：每天吃泡菜「減少11%肥胖機率」！　專家曝標準攝取量

▲▼泡菜。（圖／CFP）

▲國外研究指出，適當攝取韓式泡菜（辛奇）能降低肥胖風險。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一項最新研究證實，每天食用韓國泡菜（辛奇）能夠增加腸道好菌，並降低人類肥胖風險。其中白菜與白蘿蔔最有效。不過研究人員也強調，由於泡菜是醃漬物，含鈉量較高，因此為了健康著想，仍需適量食用。

根據《天空新聞網》報導，這項最新研究發表於《英國醫學期刊》（BMJ Open），該研究以11萬5726名40歲至69歲的南韓人為對象展開調查，並透過食品調查問卷來調查受訪者食用泡菜的情況。

統計結果指出，每天攝入1至3份白菜製泡菜的男性患有肥胖症的風險比每天攝取少於1份泡菜的男性還要低11至12%，每天攝入3份以上泡菜的男性肥胖風險則是低10%。而女性食用泡菜後的肥胖風險則可降低8%。

另一方面，食用蘿蔔泡菜的男性與女性則可降低9%腹部脂肪增加的風險。專家指出，儘管攝取泡菜能夠降低肥胖風險，但是每天攝取3份以上反而適得其反，因為會搭配食用更多食物，所以更容易肥胖，因此最好控制在單日1至3份即可。

此前就有研究表明，泡菜這類發酵類食品中的有益細菌對腸道有好處，對體重也會產生影響。不過由於泡菜中的含鹽量較高，因此過度食用也會攝取過多的鈉，進而導致其他健康問題，專家則建議應適量食用。

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