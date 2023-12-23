南韓銀行「神鬼高層」洗錢3000億　老婆把錢藏在泡菜中！全被搜出

▲南韓銀行高管涉嫌洗錢，金額高達約70多億新台幣，妻子怕被調查，竟將現金與支票藏在泡菜裡。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓BNK金融集團旗下的慶南銀行（BNK Kyongnam Bank）近日爆發高階主管貪汙洗錢案，一名李姓男主管侵占了本人經手的房地產融資貸款等超過3000億韓元銀行資金，折合新台幣約70多億元。檢調查出，李男妻子在啟動調查後試圖轉移資產，兌領成現金或支票後用塑膠袋包裝起來，藏匿在泡菜桶裡，最終仍被搜出。

綜合SBS、韓國經濟等韓媒報導，首爾中央地方檢察廳犯罪收益追回部21日表示，慶南銀行投資金融一名51歲李姓部長從他管理的房地產專案融資的貸款資金中，侵吞了1652億韓元。

然而，這僅僅是檢調單位在後續追查中揭發的額外侵占金額。早在今年9月，檢方就以《特定經濟犯罪加重處罰法》中的貪汙等罪嫌，指控李男非法侵占1437億韓元。兩筆金額加起來高達3089億韓元（約新台幣73.9億元），檢方已經向法院申請變更起訴書，以上修洗錢犯罪金額。

▲慶南銀行李姓高管涉嫌洗錢超過新台幣73億元，檢方沒收大量金條與現鈔。（圖／翻攝自X）

據檢方透露，李男自2014年11月至2022年7月，與南韓大型券商「韓國投資證券」（Korea Investment Securities）一名52歲黃姓職員合謀，先後20次偽造取款憑證單據，將2286億韓元匯入空殼公司後任意使用。據悉，李男在2008年7月至2018年9月間也單獨利用相同手法，竊取803億韓元的銀行資金。黃姓職員遭到拘留起訴，李男則已移交審判。

另外，李男家屬與其他洗錢業者等8人也被移交審判。檢方稱，李男和家人14年來購入價值83億韓元（約新台幣2億元）的房地產、奢侈精品等，每月生活費平均超過7000萬韓元（約新台幣167萬元）享受著豪華生活。

▲李男妻子被發現在泡菜桶中藏匿非法巨款。（圖／翻攝自X）

據調查，李男妻子在啟動調查後仍試圖將非法資金轉移至其他帳戶，提領成現金或換成支票，並以塑膠袋包裹後藏匿於泡菜桶中。李男親哥哥則協助弟弟將44億韓元兌換為現金，還將包含101塊金條在內等總價57億韓元的不法所得，藏匿並保管於他承租的住商混合公寓。

檢方耗時4個月的調查期間也發現，李男正在準備以海外投資方式移民，所幸仍順利追回了當時流向國外企業的5.5萬美元與52.3億韓元投資資金。報導指出，本案調查迄今已經確認收回了187億韓元（約新台幣4.4億元）的犯罪侵害財產，但與李男一家高達3089億韓元的洗錢規模相比，追回金額只是九牛一毛。

▼檢方搜查時發現大量高額精品名牌包。（圖／翻攝自X）