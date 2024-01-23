佑民醫院營養師指導過年抗胖秘訣　南投衛局提醒3少1多原則顧健康

▲佑民醫院分享「抗胖」飲食法，讓民眾健康過新年。（圖／佑民醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節連假2月中旬登場，期間盡情享用零食、大餐後往往體重上升，造成不少人的困擾。為讓家人能除了吃得開心，也能美味健康，草屯佑民院特地邀請營養師一一解析零食的各種健康陷阱，也指導選對食物的3原則（均衡適量不浪費、當地在地品質好、多樣原型少加工），即能輕鬆享用美食而不怕胖。

佑民醫院今日舉辦「健康過新年‧抗胖怎麼吃」活動，佑民醫院院長王斯弘指出，肥胖是慢性病之源頭，攝取過多熱量會造成體重增加，影響血糖、血壓及血脂等；過年除夕圍爐豐富的食物中都是高熱量、高油脂」低纖維，造成代謝症侯群的問題，因此如何在過年「抗胖」不發胖，甚為重要。

營養師廖美俞表示，減重主要是控制總熱量，建議選擇高纖維蔬菜，例如木耳、花椰菜、香菇、地瓜等，增加膳食纖維及飽足感；除了吃對東西，正確用餐順序也很重要，他建議每餐先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃山藥、南瓜等醣類，另應放慢進食速度，份量則要控制在8分飽即可、一餐熱量控制在500大卡左右。

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養師陳苡恩指出，過年常吃的零食體積雖小，但熱量、脂肪、糖、鈉含量俱全，像最受歡迎的花生酥糖，2顆熱量約127大卡，牛軋糖、南棗核桃糕熱量各為101和109大卡，隨便吃一點就比一頓正餐還高，想減重者最好保持距離；因零食的碳水化合物含量高，他建議搭配無糖茶解膩，勿飲用含糖飲料，避免增加過多體重，而有血糖問題的民眾應記得按時服藥。

南投縣社區營養推廣中心也提供年節健康飲食「三少一多」原則：一、 「少油」，食材可選擇海鮮、豬里肌肉、雞肉、豆腐等，取代蹄膀、東坡肉，以滷、烤、煲或清蒸取代油炸和勾芡等方式；二、 「少糖」：每餐可選擇約一拳頭大的新鮮水果取代年節常見零食，以含有纖維質可增加飽足感的糙米、玉米、芋頭、南瓜、山藥等全榖雜糧根莖類，取代年糕、米糕、蘿蔔糕等精緻澱粉食物，以無糖飲品及白開水取代含糖飲料、果汁、汽水等。

三、 「少鹽」，年節常備的香腸、臘肉、醃漬品，及餃類、丸子類等常見火鍋料加工品的鈉含量都很高，可儘量以生鮮食材、原型食物取代；四、 「多纖維」，準備2至3道如長年菜、韭菜、菇類等蔬菜，每餐攝取約1碗量（約100公克），增加膳食纖維攝取、維持腸道健康。

南投縣衛生局提醒，即日起上該局保健科臉書（https://reurl.cc/qkMAXn）參加「年菜這樣吃，健康過佳節」抽獎活動，就有機會獲精美禮品。