這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼　網嚇：容易砸手機

▲原PO詢問，「這種貼圖有人會買？」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE上有很多貼圖都非常生動，其中「全螢幕貼圖」更是讓人一點開聊天室，整個畫面被塞滿滿。近日有網友發現一組貼圖，直呼「有人會買嗎？」貼文曝光後，不少網友透露自己真的有買，或是有意願購入，掀起一波討論。

【下圖有蟑螂！請慎入。】

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文拋問，「我就問，這種貼圖有人會買嗎？而且還不便宜」。從他貼出的圖片可見，這組貼圖的標題就是「大蟑螂」，且為全螢幕貼圖，若有好友傳來，螢幕突然跳出這麼大的蟑螂，恐怕真會嚇一跳。

這組貼圖的蟑螂有各種角度、方向，就算沒有將各個貼圖點開，其實細節就已經能看得非常清楚，而實際查詢並點按該貼圖後，它不只全螢幕，還會在螢幕上「爬動」，對害怕蟑螂的人來說，恐怕一眼也不想看。至於價格，這一組貼圖要價170元，比LINE官方推出的貼圖還要貴一些。

▲此為動態的全螢幕貼圖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

不過貼文底下，有不少網友則留言直呼，「我有朋友有買」、「我就買了」、「我買的是另一個蟑螂系列，然後就被妹子封鎖了」、「我有買啊！這很可愛啊」、「買爆啊」。

另也有網友回應，「還是有它的市場在，娃娃機都有人夾衛生紙了，沒什麼不可能」、「170元？寧可拿去吃夜市牛排」、「自己抓，不花錢」、「拿來送朋友的吧」、「用這個貼圖會被封鎖吧！我覺得不要冒險」、「對付別人也傷了自己」、「太噁心了」、「我正在吃飯」、「我會封鎖用這貼圖的人」、「很容易砸手機的貼圖」。

此外，若不想一點開聊天室就被「全螢幕貼圖」嚇到，可參考以下步驟關閉：

►設定

►貼圖

►自動播放特效

►關閉或開啟「全螢幕貼圖／特效貼圖」