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假日狂跳LINE訊息「連4次登入失敗」　OL一看怕爆！

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前假日在家時，突然收到LINE通知，顯示有人從公司電腦想登入她的LINE，不過連續4次都失敗，這讓她不寒而慄；大票網友也傻眼直呼，「找監視器，若這是妳專用電腦，這個明顯違法了。」

女網友日前在Dcard發文提到，「今天在家裡突然跳出通知，有人嘗試登錄我公司的LINE，連續失敗四次。之前主管就有提醒我們要登出，畢竟公司那層有一百多個人，因為曾有人的訊息被偷看，所以我都有記得要登出，沒想到居然被嘗試登入。」

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原PO也無奈表示，「有人有遇到這類事情的處理經驗嗎？不知道應該先跟直屬主管反應，還是跟公司人事反應，然後調閱監視器，真的是令人毛骨悚然。」

▲有人嘗試登入她的LINE多達4次。（圖／翻攝自Dcard）

▲有人嘗試登入她的LINE多達4次。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「這就是我討厭用私人LINE辦公的原因，上次我也是忘記登出，結果小老闆看我個人訊息，傻眼欸」、「所以我從來不用公司電腦登LINE，全部東西都是轉到信箱上處理」、「調閱監視器，但要找個理由，跟主管說東西不見了之類的」、「所以我公司LINE都不打帳號密碼，都用QR-code登入」、「從來不在公司電腦登入LINE，後端想看的人都看得到」。

另外，也有內行建議，「我下班前會把手機LINE設定的允許自其他裝置登入取消，雖然很麻煩，但至少安心一點」、「在公司登入自己的東西，我只會用QR條碼登入，然後定期更換密碼，如果妳公司的電腦有時常在關機，那個人還有辦法登入，可以找公司的資訊部門，看能不能換掉妳公司電腦的密碼，再來揪出能登入妳電腦的人」。

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