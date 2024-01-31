到高雄看黃色小鴨！他瞥見「攤販賣1美食」幫QQ：情何以堪

▲現場有攤販在賣鴨肉油飯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

黃色小鴨又來台了！荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）今年為台灣帶來2個黃色小鴨，象徵「雙倍幸福」，吸引許多民眾到高雄「賞鴨」。而近日就有網友賞鴨時，意外發現附近攤販在賣鴨肉油飯，進而猜想「黃色小鴨」的心情。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「黃色小鴨看到鴨肉油飯，情何以堪？」從他貼出的照片可見，有攤販在愛河附近販售「鴨肉油飯」，由於那是「黃色小鴨」的夥伴，因此他才猜想黃色小鴨得知後或許會難以接受。

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▲屁屁鴨也超可愛。（圖／民眾提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「黃色小鴨覺得驚恐」、「真香啊」、「謝謝啦！想帶小孩去看」、「太殘忍」、「小鴨表示：我還小所以沒關係」。還有網友笑回，「鴨肉油飯算還好，賣烤鴨才地獄」、「仁武烤鴨不知道有沒有來設攤」、「滷鴨腳不是也很不錯嗎」、「東山鴨頭在哪裡」。

除了在水上的黃色小鴨，該處還有一個裝置藝術「屁屁鴨」，其結合黃色小鴨意象設計，露出可愛的鴨屁股和腳丫丫。之前還有不少網友誤以為是正宗的「黃色小鴨」跌倒，進而掀起熱烈討論。

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