一掃QRcode帳號就被盜！　LINE三招保護帳號安全

▲一掃QRcode可能就會被盜用帳號。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

詐騙手法日新月異，一不留神，可能帳號就落入壞人手裡，LINE官方也分享一種常見的詐騙手法，請大家看到關鍵字，務必小心有詐。不少不肖人士會利用打工賺錢或以各種話術提供 QR code 要求用戶掃描該條碼加好友，一旦掃描來路不明的行動條碼，便會讓不肖人士藉此用其他裝置登入你的 LINE 帳號。

LINE也表示，利用 LINE 的 QR Code 加好友，無需輸入任何驗證碼，如遇索取認證碼、驗證碼的話都是詐騙的訊號。近期還有不肖人士製作假的掃碼頁面，讓用戶在不知不覺被登入 Chrome 版 LINE，若希望使用 Chrome 版 LINE，請事先安裝 Chrome 網頁瀏覽器，請勿點擊來路不明連結。

如果真的不慎掃碼，也別緊張，LINE也分享三招操作可自救：

第一招：在「登入中的裝置」確認是否有非本人登入的裝置，如果有，請立即將該裝置登出，並更改密碼。

「登入中的裝置」路徑：LINE 主頁右上角「設定」>我的帳號>登入中的裝置>登出非您本人或是不明的裝置。「更改密碼」路徑：LINE 主頁右上角「設定」>我的帳號> 「密碼」，輸入希望設定的新密碼後，點選「變更」。

第二招：關閉「允許自其他裝置登入」功能

路徑：LINE 主頁右上角「設定」>我的帳號>關閉「允許自其他裝置登入」。

第三招：確認 LINE 官方帳號發送的登入通知提醒訊息，是否有非本人登入帳號歷程。