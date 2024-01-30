可愛爆擊！麥當勞「LINE免費貼圖」來了　奶昔大哥、漢堡神偷超Q

▲麥當勞歡慶40周年推出一系列活動。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

趕快載起來了！為歡慶40周年，人氣速食品牌「麥當勞」於LINE推出「免費貼圖」了，一次就能擁有麥當勞4經典人物包括麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷的超萌模樣，搭配各種問候語簡直可愛爆表，即日起至2月29日開放下載。

▲麥當勞免費貼圖出現麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷。（圖／翻攝LINE）

麥當勞即日起LINE推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」免費貼圖，特意請出麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷作為主角，搭配日常問候語像是早安、啾一下、對不起等，且對應的每個人物還都有專屬表情及動作，可愛到不行，即日起至2月29日開放下載，只要加入官方LINE帳號就能擁有，使用效期為90天。

▲麥當勞推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」。（圖／業者提供）

另，麥當勞也跨界合作知名設計師團隊「Five Metal Shop」，以Y2K的慢網速風格重新設計陪伴許多人長大的經典4人物，強勢推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」系列，必收限量「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」，一共有2組合選擇，分別是麥當勞叔叔與大鳥姊姊（限量2.5萬組）、奶昔大哥與漢堡神偷（限量1.5萬組），可愛到不行，全台總計4萬組，1月31日上午11時起至2月27日於全門市開賣或售完為止，只要購買任一餐點加價368元即可獲得。

▲麥當勞找來4經典人物推出3D影片。（圖／業者提供）

除外，麥當勞今年更首度使用3D技術把麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷變身成超真實模樣，有開箱跳出的麥當勞叔叔、夜裡被探照燈抓包的漢堡神偷、專程飛來打招呼的大鳥姊姊，慢吞吞但永遠幫加油的奶昔大哥，療癒又可愛，該3D影片將於2月2日起至3月2日於基隆ANIVERSE KEELUNG（漫遊者：實境體感基地）限時展出。