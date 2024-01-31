揮別衰運　想在新的一年華麗轉身？面相專家揭「一招」運勢爆棚

【企劃特輯】



想要揮別過去，新的一年好運到！首先，回想一下自己最近的狀況，說不定！在不知不覺中讓自己的運氣變差呢？

面相專家表示氣色不好、精神不佳、表現出不開朗、不自信的樣子，其實都會連帶著自己運氣受到影響！新的一年想要讓運勢變好，重新改頭換面，可以試著從最簡單的「轉變」開始，維持好得體態，不只自己看的開心，自信也跟著提升，更重要的是還能降低慢性病風險有益健康，但一提到減肥就覺得「苦」嗎？

營養師鄭玲君提醒，正確觀念是成功減重的關鍵，無需禁食，只要保持正確觀念，即可在短時間內實現增肌減脂的效果。增加1%的瘦體素可提高3%的燃脂率，相當於減掉0.3公斤體重。為了邁向更好的未來，讓我們以健康的身心迎接全新的一年！





因為擔心人一胖就顯老態，也容易給人笨重、不健康的外在形象！知名減重營養師鄭玲君提醒：觀念正確是成功減重的關鍵，現今不再要求學員禁食，只要保持正確觀念，也可在短時間內達到增肌減脂的效果，其實只要增加體內1%的瘦體素，就可以加快3%的燃脂率，等於減掉0.3公斤。





近期備受矚目熱銷百萬盒的纖體飲品–花草燃脂茶，主要成分為「紫花苜蓿」，被譽為藥草之王，具有增加瘦體素的功效，同時搭配大地紅寶石蔓越莓果，針對頑固脂肪實現5倍燃燒崩解。成分還包括柳橙皮、決明子、黑檸檬、洛神花、迷迭香、蘋果萃取等花草瘦身元素，達成去除油便、排腫去濕、燃脂排出、體內瘦素激升四階段燃脂效能。根據實測，每天飲用一杯可增加體內FG瘦體素，十天就能提升瘦體素30%，經過臨床驗證，平均3週即可減去7公斤。





身為三寶媽的藝人廖家年前也不例外，除了和朋友聚餐香港台灣兩邊吃、陪先生應酬聚會，也安排家庭旅遊帶著孩子們出國，餐餐美食來者不拒！ 46歲的她依然保持好身材，完全沒有復胖！廖家儀也透漏：真的隨著年紀增長要保持好身材真的不容易，她曾經也因生小孩後又加上滑雪十字韌帶受傷，整整三年無法運動，試過很多方法，但是體脂真的降不下來！尤其是肚子上的肉，只要坐下就原形畢露！真的傷透腦筋，直到認識十時塑一個月狠甩10公斤，而且是健康瘦下來！





廖家儀的成功案例，吸引《女人我最大》和《小姐不熙娣》等各大時尚美容節目爭相介紹，眾家女星喝過都驚呼不已，紛紛大讚被「十時塑」圈粉，創下超高收視率。除此之外，創業節目《大老闆聯盟》甚至八點檔《天道》也都大力推薦，在市場上引起轟動。

鄭玲君營養師也認同表示：「千萬別以為減重只能斷食，長期飲食失調可能出現便秘、荷爾蒙失調、皮膚乾燥無光澤等問題。我都建議門診個案搭配『天然花草燃脂茶』，只要幫身體做好把關，就不用過悲慘的節食人生。開心吃、健康瘦，無痛減重才能走得長遠！」

十分簡單時時在塑 天天一杯 喝出S線「十時塑」哪裡買？

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