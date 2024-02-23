60歲中年藝人轉型饒舌唱跳歌手！剷肉18公斤驚見招牌「標誌」消失

【企劃特輯】

出道33年，今年58歲的董至成，為同名合輯《董至成AKA懂製程》舉辦發片記者會，首次挑戰饒舌歌唱跳的他，不僅苦練舞技、瘦身減肉18公斤，在MV上，也花了很多心思，連續二天不眠不休的拍攝，期盼作品能成為生涯代表作。董至成表示：我的每個階段都有不同的名字，七、八年級生或許是從流星花園「杉菜爸」認識我，但五、六年級生看到我就會想到「董月花」。回顧自己的演藝生涯，觸角竟是延伸到各個領域，除了主持、演戲、搞笑外，今天竟然還能發行單曲，成為饒舌唱跳歌手！

歌曲《董至成AKA懂製程》以胖子骨子裡的故事為主軸，講述在減肥路上的經歷與心得。董至成認為，這首歌，將胖子骨子裡深處的感受化作字裡行間，以不同形式的「音樂」，帶給大家最真實的態度和最精采的人生歷程。談到唱跳部分，58歲的董至成，體重74公斤，練跳專屬舞步，臉不紅氣不喘，展現出他的熱情與活力。

網友驚訝董哥成為饒舌唱跳歌手之餘，也好奇問道！董哥怎麼有辦法在這年紀瘦這麼多，董哥表示「要知道過去10年的我，是胖到快要90公斤的油膩大叔，加上快60歲的代謝緩慢，減肥更是困難重重，胖的時候不要說爬樓梯了，就連多走幾步路都氣喘吁吁，健檢幾乎都是紅字，看著鏡子裡自己，驚覺自己不能再這樣下去！人生還有一半，要活得健康精彩才行！下定決心減重。一開始減重並不快樂，沒有體驗到任何的歡樂。直到遇到了『十時塑』，幫助我回到帥氣的喜樂，還有工作滿檔的快樂。」瘦了18公斤的董哥，從圓滾滾又油膩笨重的中年大叔，變身精實小鮮肉！

董哥口中的「十時塑」，是以專為香港貴婦圈調理身體的老中醫私藏密帖為基礎，再搭配台灣人的飲食與生活習慣，所調製出的純天然花草燃脂茶。「我看廖家儀喝一個月瘦10公斤，太厲害了。心想我只要5公斤就好，沒想到隨便也少了8公斤！董哥不放棄再接再厲，一樣天天喝花草燃脂茶，搭配運動，他說：「就算偶而吃大餐，我也會在餐前先喝一杯，做好前置作業，不管吃下去有多高熱量、高油脂我都不怕，上廁所都能排得乾乾淨淨，就這樣連續90天，我天天喝，一量體重，我不但沒有復胖，還越來越瘦掉了7公斤，總共瘦了18公斤，我自己都有點不敢相信！

十分簡單時時在塑 養成易瘦體質 喝出S線「十時塑」哪裡買？

●Ivenor官網優惠組：https://to.ivenor.tw/5ax

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/ld0Is

●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓－1