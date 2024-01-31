民眾黨第二輪不參與投票　林濁水轟：和撕毀藍白協議如出一轍

▲前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

面對立院龍頭選舉在即，民眾黨今日召開記者會宣布推舉黃珊珊角逐立法院長，且若不幸第一輪投票沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票。對此，前立委林濁水開轟，民眾黨第二輪不參與投票，意味著合作形成過半席位進行國會改革，尤其單一委制改革完全放棄，和去年撕毀協議藍白破局、放棄下架民進黨進行憲改如出一轍，恐怕是繼時代力量之後走向泡沫化的政黨。

立法院正副院長選舉將在2月1日舉行，民眾黨今日召開記者會，宣布推舉黃珊珊角逐立法院長。會中，總召黃國昌也說，第一輪的投票如果能順利產生國會議長，這是台灣社會之福，若不幸沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票。

林濁水今日在臉書發文表示，民眾黨第二輪不參與投票，意味著合作形成過半席位進行國會改革，尤其單一委制改革完全放棄，和去年撕毀協議藍白破局、放棄下架民進黨進行憲改如出一轍，證實民眾黨主席柯文竹根本做不到前美國總統川普的「破壞性創造」，只有破壞力，沒有創造力。

林濁水痛批，原先說柯文哲是小型的、次級的川普，現在發現他連做迷你型、劣等級川普都很勉強，和兩大黨比一點都沒有不同，找不到歷史性的正向位置，將是繼時代力量之後走向泡沫化的政黨。