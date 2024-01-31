推黃珊珊爭立院龍頭遭酸小藍　柯文哲嗆：直接投不是更是小藍？

▲民眾黨主席柯文哲出席新會期黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院長選舉備受各界關注，民眾黨31日召開記者會宣布將推派黨團副總召黃珊珊角逐立法院長，且若第一輪投票沒過就不會參與第二輪投票，但此舉也被外界解讀是「保送韓國瑜」，遭譏為「小藍」。對此，柯文哲上午記者會表示，「那我們直接投不是更是小藍？」，就是盡力表達主體性，國會席次也是台灣民意的表現，政治情勢的變化是有前提的，這個前提存在的情況下做這決定，就這樣。

針對是否有事先跟國民黨、民進黨知會過？柯文哲說，第一點，現在都在網路直播，所以過去30秒國、民兩黨都已經知道投票意願，他們有時間去思考，所以不用事先通知。

柯文哲說，民眾黨表明8票都投黃珊珊，剩下是國民黨、民進黨要思考怎麼因應，我們作為台灣的第三勢力，既不想當小藍也不想當小綠，希望是台灣新政治的代表。至於如何因應是其他兩黨要思考的，特別是民進黨高層，要思考要怎麼處理這問題。

而是否會希望跟民進黨合作，爭取票投黃珊珊？柯文哲認為，就目前台灣藍綠兩極對抗的局面，如果有小黨當立法院長也是解決目前台灣困境的方法，從歷史眼光來看，不然永遠都停留在藍綠兩極對抗局面，一個贊成一個就反對，不如找小黨來當比較中立的議會主持人。這是有思考過且參考國外例子，用歷史眼光來看這是一個比較好的選擇。

柯文哲說，一方面是民眾黨自己的政黨主體性，然後解決台灣目前藍綠兩黨兩極對抗的局面，也讓整個議事品質比較不會陷入吵吵鬧鬧。

媒體追問，若第一輪投票沒過就會保送韓國瑜，被譏為小藍？柯文哲說，「那我們直接投不是更是小藍？」，就是盡力表達主體性，國會席次也是台灣民意的表現，政治情勢的變化是有前提的，這個前提存在的情況下做這決定，就這樣。