黃國昌稱「保送韓國瑜」説法是情緒勒索　柯建銘：他算數都不會？

▲民進黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團今（31日）推派立委黃珊珊參選立法院長，變相保送國民黨立委韓國瑜當選國會龍頭，民眾黨立委黃國昌稱這樣的説法是情緒勒索。民進黨團總召柯建銘受訪時表示，票數這麼清楚，他算數都不會？連小學生都看得懂。媒體也追問，民進黨游蔡配是否還有勝選希望？柯回應，沒有人會這樣感覺吧，態勢很清楚，從第一天就看得出來。

立院龍頭明天將正式出爐，民眾黨今推派黃珊珊角逐，變相保送國民黨候選人韓國瑜，黃國昌認為，保送韓國瑜的說法是一種情緒勒索。對此，柯建銘回應，大家都知道這樣投下去就是保送韓國瑜，票數這麼清楚，他算數都不會？這連小學生都看得懂，黃國昌說的話顛倒看就好，國王的新衣已經不是新衣，不用再演了。

至於立院龍頭選舉是否立下藍白合基礎？柯建銘解讀，團結民進黨面對分裂在野黨，藍白互相呼隆、搶地盤，怎麼合？政治就是大家你死我活，但在立法院議題上大家有競爭跟合作，一向如此。

有媒體追問，游昌配還有當選可能？柯建銘反問媒體，你覺得會當選？柯直言，沒有人會這樣感覺吧，態勢很清楚了，從第一天就看得出來，都是過場演戲，未來就是面對立法院2月1號以後國會攻防、各黨競合，正式拉開序幕。

至於第二輪投票，民進黨是否有搶票空間？柯建銘僅回應，不要想那些不切實際的話。對於各黨為預防跑票祭出黨紀？柯也表示，各黨都是如此，這種重大議題上的投票都是如此，都是黨紀、都有監票、亮票，也不必騙人了，各投各的票箱吧。

