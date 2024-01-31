批藍綠「詆毀倡議與善意」　柯文哲：推黃珊珊參選「走自己的路」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對立法院2月1日將進行正副立法院長選舉，民眾黨主席柯文哲表示，由於國、民兩黨部分人士在立院正副院長選舉的討論過程中，持續透過各種威逼、放話，詆毀民眾黨的倡議與善意，讓人民更難以從這些舊政治文化中，看見改革的新契機；因此，幾經考量，民眾黨決定推出自己的人選，由黃珊珊角逐本屆立法院長，這不只是「走自己的路」，更是要帶領台灣走向「 公民主義」的新路。

柯文哲表示，民眾黨承諾選民的是「責任」，人民對於他們的期許是「開創 」，一起寫下台灣民主史上的重要里程碑。在全新民意的洗禮下，台灣邁向「三黨不過半 」的國會新生態，這代表未來四年的立法院，將不再出現單一政黨主導一切的專制霸權，代表在各項重大議案的提案與審議過程中，立法院必須真正做到充份協商，以全體民意為考量進行討論。

柯文哲說明，新國會、新人事、新氣象，可惜的是，從大選結束後兩周以來，民眾黨持續提出國會改革的訴求，希望落實「政黨和解、社會和諧」的目標，但國、民兩黨部分人士在立院正副院長選舉的討論過程中，持續透過各種威逼、放話，詆毀本黨的倡議與善意，讓人民更難以從這些舊政治文化中，看見改革的新契機。因此，幾經考量，民眾黨決定推出自己的人選，角逐本屆立法院長，這不只是「走自己的路」，更是要帶領台灣走向「 公民主義」的新路。

柯文哲說，民眾黨主張立法委員應該以更高的理想化解政黨對立，建立更透明的國會議事與公正的協商程序，阻絕新權貴橫行。新的立院龍頭應秉持理性中立，使民意代表不必被迫在藍綠之間選邊站，而必須堅定不移的站在人民的這一邊，由黃珊珊擔任立法院長，將是從舊政治邁向新氣象的第一步，用民意、專業、價值，超越政黨利益，共同開創新局。

柯文哲強調，民眾黨選擇相信選民的智慧、無愧民意付託，由第三勢力的黃珊珊擔任國會議長，突破傳統藍綠的兩極抗爭，為台灣撐出更多理性討論的空間，傾聽新民意、開創新政治的新立院，才能真正邁向新契機。