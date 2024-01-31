綠營諷他與韓國瑜「一抱泯恩仇」？　黃國昌：一碼歸一碼

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委當選人韓國瑜日前為了立法院長選舉一事拜會民眾黨團，與立委當選人黃國昌擁抱的畫面引發各界討論，綠營也質疑，過去曾批評韓國瑜岳父砂石場案、權貴、腐敗的政治等，如今兩人擁抱是「一抱泯恩仇」？黃國昌說，「來者是客、以客為尊，一碼歸一碼」，如果不能就事論事的話，台灣社會真的沒有辦法繼續往前進，這是民眾黨的善意。

黃國昌說，從拋出國會改革議題，到誠懇邀請兩大黨國會領袖到民眾黨團來溝通意見，民眾黨團8位成員都是本於最大善意，邀請重要兩大黨國會領袖來討論意見，來者是客、以客為尊，這是民眾黨認為做為一個負責任政黨所應該要展現出來的風度。

「至於民進黨持續藉由不同的議題，想要撕裂、分化，正是為什麼我們對於過去這2週發生的現象，這麼的難過痛心。」黃國昌表示，國人期待的是朝野政黨能夠放下成見、政黨派系本位主義，共同通過福國利民法案，針對民進黨想要持續透過撕裂社會謀取政黨利益，相信這樣的作為不會得到社會認同。

針對過去批韓國瑜權貴，日前在拜會黨團時的擁抱，是否可以解讀為「和解」？黃國昌強調，「來者是客、以客為尊，一碼歸一碼」，我們如果不能就事論事的話，台灣社會真的沒有辦法繼續往前進，這是民眾黨的善意。