民眾黨推黃珊珊　柯建銘酸演到投票：我第一天就講他們會投自己

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團今（31日）推派立委黃珊珊參選立法院長，對此，民進黨團總召柯建銘受訪時表示，「我第一天就講他們會投自己、保送韓國瑜」，沆瀣一氣、共同沈淪，「他們贏也是輸，我們輸才是贏，他這段時間就是要製造聲量掩飾最終結果，我們一眼望穿，有可能陪他演戲嗎？跪求也沒有用，這是基本原則」。

▲民進黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者許靖騏攝）



對於民眾黨提名黃珊珊，是否保送國民黨？柯建銘表示，從15日黃國昌提出4個條件，如今真相大白，大家很清楚他在演什麼，這是大是大非問題，做為民進黨團總召必須要危機控管，當敵人在騙你的時候你可能掉進陷阱嗎？這不可能。

柯建銘指出，他講的很清楚，「院長角色是國會外交而非國會改革」，民進黨不會乞求民眾黨支持、喪失自己原則，要的話就無條件起義來歸，球本來就在他身上，「他這段時間就是要製造聲量掩飾最終結果，我們一眼望穿，有可能陪他演戲嗎？跪求也沒有用，這是基本原則」。

柯建銘直言，今天看到柯文哲、黃國昌、黃珊珊講的話都在騙人騙己，演一場聲量很大有張力的戲，但結果大家都清楚，演戲被看穿了還在演，第一天自己就講「他們會投自己、保送韓國瑜」，沆瀣一氣、共同沈淪。他們贏也是輸，我們輸才是贏。

柯建銘指出，拋出黃珊珊選院長，還要說這是國會新氣象，演這種的有可能嗎？院長皇冠會自動掉到黃珊珊頭上嗎？作為政黨負責人，柯文哲必須負全責，一再演下去沒人會接受，今天只有黃珊珊講的話比較聽得下去，她希望朝野協商妥協跟溝通，這也是賴總統一直講的，希望爾後國會是「對話代替對抗」。

柯建銘表示，不希望國會是殺戮戰場，朝野和解面對共通課題，各黨都有改革法案，有雷同之處跟不同地方，都可以談跟協商，這才是正辦，民進黨協商處於劣勢，但阿扁時期也是朝小野大，當然民進黨會更謙虛協商。

柯建銘直言，各黨都要爭取政治版圖，不用再去演戲、講空泛的話，掩飾心中虛假，明天投票結果很清楚，「他們戲一路演到投票，就是要創造聲量空間」，但這些都是過場而已。