快訊／民眾黨推黃珊珊選立法院長　游錫堃：民主政治任何決定都尊重

▲游錫堃、蔡其昌受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團今（31日）推派立委黃珊珊參選立法院長，對此，同樣有意角逐國會龍頭的立法院長游錫堃受訪時表示，任何一個委員既是候選人也是選民，做任何決定都尊重。至於是否覺得真心換絕情？游回應，他跟副院長去拜票，是民主政治基本禮貌，這都一定要做，有沒有票都沒關係，當時也有聯絡國民黨團，他們說還沒選出來就還沒去。

明就是立法院長選舉，立法院今日在彩排相關流程，正副院長游錫堃、蔡其昌也現身和立院同仁合照，游錫堃表示，這是一屆的結束，回顧四年來大家都非常辛苦、盡心盡力，感謝所有主管跟同仁。

游錫堃日前才到民眾黨團拜票，而民眾黨今宣布推派黃珊珊角逐立法院長，對此，游錫堃表示，尊重，我們是民主國家，任何一個委員既是候選人也是選民，做任何決定都尊重。

媒體追問是否覺得真心換絕情？游錫堃表示，沒有這樣的問題，我們是民主政治，為什麼我還沒成為民進黨團候選人之前沒有拜票；變成候選人後，我跟副院長就去拜票，這是民主政治基本禮貌，這都一定要做，有沒有票都沒關係，當時也有聯絡國民黨團，他們說還沒選出來就還沒去。

是否會覺得可惜？游錫堃僅回應，不曉得，尊重民主結果，1月13日選民就已經做決定。至於若競選失利是否辭立委？游錫堃表示，假設性問題就不便答覆，尊重民主選舉結果。

有媒體追問，是否會為了不讓韓國瑜當選，灌票給黃珊珊？蔡其昌則回應，這問題應該問柯總召，這是黨團決定，並非他跟游院長可以討論的，扮演好每個角色最重要，會把立委角色做好，做什麼像什麼，每個角色都有可發揮的地方跟限制。